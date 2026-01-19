“رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى في زيارة رسمية لرئيس مجلس النواب

في زيارة رسمية تعكس تقديراً متبادلاً بين السلطتين القضائية والتشريعية، توجه القاضي/ عاصم الغايش -رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى- على رأس وفد قضائي رفيع المستوى إلى مقر مجلس النواب؛ لتقديم التهنئة لسيادة المستشار/ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس.

وقد صاحب سيادته وفد قضائي رفيع المستوى من قيادات محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، ضم كلاً من القاضي/ عبد الآخر الملقب فواز -رئيس محكمة استئناف القاهرة- وعضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي/ محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد/ النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي/ ماجد جبران بطرس رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي/ محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي/ معتز مبروك نائب رئيس محكمة النقض مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، القاضي/ محمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، القاضي/ علي الهواري رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، القاضي/ أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام ، القاضي/ حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، القاضي/ أحمد العنبيسي رئيس الاستئناف عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.

حيث كان في استقبالهم وفد برلماني رفيع المستوى ضم كل من الدكتور / عاصم الجزار، الدكتور/ محمد الوحش، وكيلي مجلس النواب، والمستشار/ أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس.

في مستهل الزيارة، قدم القاضي/ عاصم الغايش خالص تهانيه للمستشار هشام بدوي، مؤكداً أن نيل سيادته ثقة النواب يعكس تقديراً كبيراً لخبرته القانونية العميقة ومسيرته الوطنية الحافلة. وأعرب عن تمنياته للمجلس الموقر بالتوفيق في أداء رسالته التشريعية والرقابية السامية، بما يصب في مصلحة الوطن ويعزز رفاهية المواطن.

من جانبه، أعرب المستشار/ هشام بدوي عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مشيداً بالدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى في إرساء دعائم العدالة وحماية سيادة القانون. كما أكد سيادته على حرص مجلس النواب الكامل على تعزيز جسور التواصل الفعال مع القضاء المصري العريق؛ دعماً لمسيرة التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية تعبيراً عن عمق العلاقات بين المؤسستين.