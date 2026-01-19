فادية عبد الغني: أولاد الراعي أعادني بشخصية لم أقدمها من قبل وأستمتع بالتعاون مع نجوم العمل

كشفت الفنانة فادية عبد الغني عن الأسباب التي دفعتها للموافقة على المشاركة في مسلسل «أولاد الراعي»، مؤكدة أن الدور الذي تجسده جذبها منذ القراءة الأولى، كونه مختلفًا تمامًا عن الشخصيات التي اعتادت تقديمها خلال مشوارها الفني.

وأوضحت فادية عبد الغني، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج «تفاصيل» الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة «صدى البلد 2»، أن الشخصية التي تقدمها في المسلسل تحمل تركيبة إنسانية معقدة تجمع بين الخير والشر، وهو ما اعتبرته تحديًا فنيًا حقيقيًا أعاد إليها حماس التمثيل.

وعن تعاونها مع الفنان ماجد المصري، أعربت عن سعادتها الكبيرة بالعمل معه مجددًا، واصفة إياه بـ«عِشرة العمر»، مشيرة إلى أن تعاونهما يمتد لسنوات طويلة منذ مسلسل «أيام التؤام»، مؤكدة أنه فنان راقٍ ومحترم وحنون، ويعي جيدًا أبعاد الأدوار التي يقدمها، معربة عن إعجابها بالخطوات الفنية المهمة التي حققها خلال الفترة الأخيرة.

كما تحدثت فادية عبد الغني عن مشاركتها الأولى مع النجم خالد الصاوي، معبرة عن سعادتها بهذه التجربة، قائلة إن خالد الصاوي فنان كبير يتمتع بطاقة فنية عالية، وإنها تحبه على المستويين الإنساني والفني، مؤكدة إعجابها الشديد بالدور الذي يقدمه ضمن أحداث العمل.

وأشادت كذلك بزملائها في المسلسل، مؤكدة أن الفنانة نرمين ماهر تتمتع برقي فني وحضور مميز، كما أعربت عن محبتها الكبيرة للفنان أحمد عيد، واصفة إياه بالممثل الموهوب وصاحب الأداء المختلف.

وعن غيابها عن الساحة الفنية لمدة قاربت خمس سنوات، أوضحت فادية عبد الغني أن ابتعادها لم يكن قرارًا مقصودًا بقدر ما كان نتيجة طبيعية لعدم اقتناعها بالأعمال التي عُرضت عليها خلال تلك الفترة، مشددة على أن اختيار الدور يمثل أولوية قصوى بالنسبة لها.

وأضافت أن حجم الدور ليس المعيار الأساسي لقبوله، موضحة أن بعض الأدوار الصغيرة قد تكون مؤثرة وتضيف لرصيد الفنان، لكنها في المقابل تحرص على التفكير جيدًا قبل المشاركة في أي عمل، مؤكدة أن عودتها جاءت بعد شعورها بأن الدور يستحق وأن التجربة الفنية تحمل قيمة حقيقية.