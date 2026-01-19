قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غادة عبد الرازق تعلن وفاة جد أحفادها.. موعد الجنازة
أحمد موسى: أبو العينين صاحب قرار إذاعة محاكمة مبارك بدون مونتاج على صدى البلد
هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج
حياتي ملكي وحدي.. فادية عبد الغني ترفض الإفصاح عن أسباب عدم زواجها للمرة الثانية
الشاي المغلي خطر على حياتك.. ترند خطير وتحذيرات عاجلة جديدة| ما القصة؟
مهرجان قطر لكرة القدم يجمع مصر والأرجنتين وإسبانيا استعدادًا لكأس العالم 2026
تبث فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر
أحمد موسى يروي كواليس الضغوط والمواجهات بعد 2011 ويكشف تفاصيل مبكرة عن مخطط الإخوان
أحمد موسى يكشف حقيقة إيقاف الرئيس مبارك لبرنامج عمرو أديب
تقرير سري للغاية هز الدولة.. كيف كشف أحمد موسى المؤامرة الكبرى ضد مصر مبكرا؟
حلقة استثنائية من على مسئوليتي.. محمد الباز: أسرار شهادة على مصر قبل الاختطاف وبعد الاستعادة
خطة سيناء| ماذا وجد في هاتف محمد مرسي بعد القبض عليه في 2011؟.. تفاصيل
توك شو

فادية عبد الغني: أولاد الراعي أعادني بشخصية لم أقدمها من قبل وأستمتع بالتعاون مع نجوم العمل

فادية عبدالغني
فادية عبدالغني
رنا عبد الرحمن

كشفت الفنانة فادية عبد الغني عن الأسباب التي دفعتها للموافقة على المشاركة في مسلسل «أولاد الراعي»، مؤكدة أن الدور الذي تجسده جذبها منذ القراءة الأولى، كونه مختلفًا تمامًا عن الشخصيات التي اعتادت تقديمها خلال مشوارها الفني.

وأوضحت فادية عبد الغني، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج «تفاصيل» الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة «صدى البلد 2»، أن الشخصية التي تقدمها في المسلسل تحمل تركيبة إنسانية معقدة تجمع بين الخير والشر، وهو ما اعتبرته تحديًا فنيًا حقيقيًا أعاد إليها حماس التمثيل.

وعن تعاونها مع الفنان ماجد المصري، أعربت عن سعادتها الكبيرة بالعمل معه مجددًا، واصفة إياه بـ«عِشرة العمر»، مشيرة إلى أن تعاونهما يمتد لسنوات طويلة منذ مسلسل «أيام التؤام»، مؤكدة أنه فنان راقٍ ومحترم وحنون، ويعي جيدًا أبعاد الأدوار التي يقدمها، معربة عن إعجابها بالخطوات الفنية المهمة التي حققها خلال الفترة الأخيرة.

كما تحدثت فادية عبد الغني عن مشاركتها الأولى مع النجم خالد الصاوي، معبرة عن سعادتها بهذه التجربة، قائلة إن خالد الصاوي فنان كبير يتمتع بطاقة فنية عالية، وإنها تحبه على المستويين الإنساني والفني، مؤكدة إعجابها الشديد بالدور الذي يقدمه ضمن أحداث العمل.

وأشادت كذلك بزملائها في المسلسل، مؤكدة أن الفنانة نرمين ماهر تتمتع برقي فني وحضور مميز، كما أعربت عن محبتها الكبيرة للفنان أحمد عيد، واصفة إياه بالممثل الموهوب وصاحب الأداء المختلف.

وعن غيابها عن الساحة الفنية لمدة قاربت خمس سنوات، أوضحت فادية عبد الغني أن ابتعادها لم يكن قرارًا مقصودًا بقدر ما كان نتيجة طبيعية لعدم اقتناعها بالأعمال التي عُرضت عليها خلال تلك الفترة، مشددة على أن اختيار الدور يمثل أولوية قصوى بالنسبة لها.

وأضافت أن حجم الدور ليس المعيار الأساسي لقبوله، موضحة أن بعض الأدوار الصغيرة قد تكون مؤثرة وتضيف لرصيد الفنان، لكنها في المقابل تحرص على التفكير جيدًا قبل المشاركة في أي عمل، مؤكدة أن عودتها جاءت بعد شعورها بأن الدور يستحق وأن التجربة الفنية تحمل قيمة حقيقية.

فادية عبدالغني الراعي صدى البلد2 نهال طايل تفاصيل

