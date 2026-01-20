قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
ذكرى ميلاد الصوت الباكي.. قصة حياة الشيخ المنشاوي.. والحاقد الذي حاول قتله بالسم
60 حافلة جاهزة.. تخفيض تذكرة أتوبيسات معرض الكتاب لـ10 جنيهات
الوعود لم تُنفذ وطلاب الثانوية يُعاقبون.. تحرك عاجل في البرلمان بسبب البكالوريا
ترامب يكشف عن تهديد بريطاني خطير يهدد الوجود الأمريكي في دولة أفريقية
تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام بعد دقائق من بدء اللجان
الصين: تلقينا دعوة من ترامب للمشاركة في مجلس السلام بغزة
استعدادات لتشييع جثمان والدة رضا البحراوي بطنطا
حقيقة زيادة أسعار تذاكر الأوتوبيسات مع إطلاق الدفع الإلكتروني
بـ 50 جنيه فقط.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار السمك
جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل
6499 فرصة عمل في القطاع الخاص.. ووظائف لذوي الهمم
كلية التجارة جامعة عين شمس تنظم ندوة دولية حول مسارات التميز في إدارة الاستثمار

جامعة عين شمس
حسام الفقي

تنظم كلية تجارة جامعة عين شمس ندوة مهنية متخصصة تحت عنوان "بناء مسار عالمي في إدارة الاستثمار: برنامج CFA، الشهادات المتخصصة، والمسارات العملية".

تأتي هذه الندوة في إطار حرص كلية التجارة على تقديم قيمة مضافة لطلابها من خلال التعريف بأحدث المعايير العالمية في التخصصات المالية والمصرفية، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع خبراء دوليين في مجال الاستثمار وإدارة الأصول.

تُعقد الندوة يوم الخميس الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً، بقاعة د علي لطفي بكلية التجارة جامعة عين شمس، وسيحاضر فيها نخبة من أبرز الخبراء الدوليين والمحليين في مجال الاستثمار والتمويل.

الخبير الدولي Rob Langrick.. حاصل على شهادتي CFA وCIPM، ويشغل حالياً منصب المدير المنتدب لدعم المنتج في معهد CFA من مكتب نيويورك، يتمتع بخبرة قيادية واسعة، حيث شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لبرنامج CFA العالمي، وقاد تحديث المناهج والمعايير المهنية السنوية للمعهد، كما سبق له قيادة قسم التعليم المالي في Bloomberg، حيث أطلق برنامج الشهادات المهنية الذي يضم الآن أكثر من مليون محترف حول العالم.

الخبير المصري العالمي أشرف الخطيب

حاصل على ثلاث شهادات مهنية مرموقة CFA و CPA و MBA، ويشغل منصب نائب رئيس جمعية CFA مصر، ونائب رئيس اللجنة الاستشارية التعليمية العالمية التابعة لمعهد CFA ، يترأس حالياً قسم الاستثمار في القطاع الخاص بشركة Ekuity Holding، الذراع الاستثماري لهيئة الاستثمار الكويتية في مصر، حيث يدير استراتيجيات الاستثمار المباشر وغير المباشر، يجمع بين الخبرة العملية العميقة في الأسواق المالية المحلية والدولية، ويمثل جسراً حيوياً بين المشهد الاستثماري المصري والعالمي.

تُعد الندوة ملتقى معرفياً متخصصاً يقدم للحضور رؤية متكاملة حول أبرز الأدوات والمؤهلات اللازمة لصناعة مستقبل مهني متميز في عالم الاستثمار، حيث تبدأ بعرض معمق لبرنامج الشهادة المهنية العالمية (CFA)، متناولةً هيكل البرنامج، ومتطلبات التقديم، وآليات التحضير للاختبارات، والمعايير المهنية العالية للحصول على الشهادة التي تُعد بمثابة جواز السفر نحو أرقى المناصب في المؤسسات المالية العالمية.

كما تُبرز الندوة دور الشهادات التخصصية الرائدة الصادرة عن المعهد، مثل شهادة الاستثمار المستدام (ESG) وشهادة الاستثمار المناخي، وتستعرض كيف تُشكل هذه الشهادات ركيزة أساسية لمواكبة التحولات الكبرى في الصناعة المالية، وتمنح حاملها ميزة تنافسية في ظل التوجه العالمي نحو الاستدامة والتمويل المسؤول.

وصرح الأستاذ الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد الكلية بأن الندوة تمثل فرصة استثنائية للاستماع إلى سرد حي وقصص نجاح عملية يرويها خبراء محليون ودوليون بارزون، يتناولون من خلالها التحديات التي واجهوها والإنجازات التي حققوها في الأسواق المالية العالمية والإقليمية.

وأضاف سيادته بأن الندوة تعد منصة مثالية للتواصل المباشر وتبادل الخبرات مع هؤلاء القادة، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعلم وبناء الشبكات المهنية التي تعزز بدورها الفرص الوظيفية في القطاع المالي الحيوي.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الدعوة عامة ومجانية لجميع الطلاب والخريجين والمهتمين والباحثين عن التميز المهني في مجال الاستثمار والتمويل.

جامعة عين شمس كلية تجارة جامعة عين شمس كلية تجارة ندوة مهنية الاستثمار

