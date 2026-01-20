سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

سعر الذهب اليوم في مصر .. يشهد سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 استقرارًا داخل أسواق الصاغة، وسط حالة من المتابعة الواسعة من المواطنين والمستثمرين لتطورات أسعار المعدن الأصفر، خاصة في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، وارتفاع معدلات البحث عن أسعار الذهب بمختلف الأعيرة على مدار اليوم.

أسعار الذهب سجلت تحديثات جديدة على مستوى جميع الأعيرة في تعاملات مساء أمس الاثنين، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل نحو 6280 جنيهًا للشراء، بزيادة تقدر بنحو 20 جنيهًا مقارنة مع آخر تحديث، وذلك وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات ومؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب، وهو ما يعكس استمرار الاتجاه الصعودي للأسعار داخل السوق المحلية.

يعد سعر الذهب عيار 21 من أكثر الأسعار بحثًا في مصر، كونه العيار الأكثر تداولًا في محلات الصاغة، سواء بغرض الشراء للزينة أو الادخار، ومع ارتفاعه اليوم أصبح محط اهتمام شريحة واسعة من المواطنين الذين يترقبون أي تغيرات قد تؤثر على قرارات البيع أو الشراء خلال الفترة الآتية.

وترصد السطور الآتية أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر، ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدم تحديثات لحظية لأسعار المعدن النفيس بمختلف الأعيرة، بما يتيح للقراء متابعة حركة السوق بشكل دقيق على مدار الساعة.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر خلال تعاملات الثلاثاء المسائية نحو 7177.25 جنيه للبيع، و7142.75 جنيه للشراء، دون احتساب قيمة المصنعية أو الضريبة، ويعد هذا العيار الأعلى من حيث النقاء والسعر، وغالبًا ما يفضله المستثمرون الراغبون في الاحتفاظ بالذهب الخام.

ويعكس ارتفاع سعر الذهب عيار 24 اليوم التأثير المباشر للتحركات السعرية داخل السوق المحلية، والتي تتأثر بعدة عوامل من بينها أسعار الذهب عالميًا ومستويات العرض والطلب داخل محال الصاغة.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في الصاغة نحو 6280 جنيهًا للبيع، و6250 جنيهًا للشراء خلال التعاملات المسائية، دون احتساب المصنعية، ويعد هذا السعر من أعلى المستويات التي يسجلها العيار خلال الفترة الحالية، ما يعزز من حالة الترقب في السوق.

ويظل عيار 21 هو المؤشر الأهم لحركة الذهب في مصر، نظرًا لاعتماده بشكل أساسي في المشغولات الذهبية الأكثر انتشارًا، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير بمتابعة سعره بشكل يومي.

أسعار الذهب عيار 22 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء نحو 6579 جنيهًا للبيع، و6547.5 جنيه للشراء، دون احتساب مصنعية أو ضريبة خلال التعاملات المسائية، ليواصل هذا العيار تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة.

ويستخدم عيار 22 في بعض أنواع المشغولات الذهبية، خاصة في المناطق التي تفضل الذهب مرتفع النقاء، ويعد سعره اليوم انعكاسًا مباشرًا للزيادة التي طالت مختلف الأعيرة داخل السوق.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء إلى 5382.75 جنيه للبيع، و5357.25 جنيه للشراء، دون احتساب مصنعية أو ضريبة، ويعتبر هذا العيار خيارًا مفضلًا لدى فئات واسعة نظرًا لانخفاض سعره النسبي مقارنة بعيار 21 و24.

ويشهد عيار 18 إقبالًا ملحوظًا في فترات ارتفاع الأسعار، حيث يلجأ إليه بعض المشترين كبديل أقل تكلفة مع الحفاظ على القيمة الاستثمارية للذهب.

سعر الذهب اليوم عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة نحو 4186.75 جنيه للبيع، و4166.75 جنيه للشراء دون مصنعية أو ضريبة خلال التعاملات المسائية، ويعد هذا العيار من الخيارات الاقتصادية التي تلقى رواجًا لدى شريحة من المشترين.

ويعكس استقرار الطلب على عيار 14 استمرار تنوع اختيارات المستهلكين داخل السوق، خاصة في ظل تفاوت القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الأعيرة الأعلى.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

كما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء نحو 50240 جنيهًا للبيع دون احتساب مصنعية أو ضريبة خلال التعاملات المسائية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ما يجعله من أبرز أدوات الادخار والاستثمار لدى المواطنين.

ويتابع الكثيرون سعر الجنيه الذهب باعتباره مؤشرًا مهمًا لاتجاهات السوق، خاصة لمن يفضلون شراء الذهب بغرض الادخار طويل الأجل.

سعر الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، تداول سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء عند مستوى 4678.99 دولارًا للبيع، بينما سجل نحو 4678.12 دولارًا للبيع، في ظل متابعة الأسواق العالمية لتحركات الذهب وتأثيرها المباشر على الأسعار المحلية.

وتؤثر الأسعار العالمية للذهب بشكل مباشر على سوق الصاغة في مصر، حيث ينعكس أي تغير في سعر الأوقية على أسعار الأعيرة المختلفة داخل السوق المحلية، ما يجعل متابعة السعر العالمي أمرًا بالغ الأهمية للمتعاملين في الذهب.