أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة باتحاد الصناعات، أنه هناك مشكلة تسويق للمنتج المصري من المشغولات الذهبية .



وقال إيهاب واصف في حواره على قناة " المحور"، :" نعمل على حل هذا الامر ونفكر في جلب شركة دولية للتسويق للمشغولات الذهبية المصرية ".



وتابع إيهاب واصف :" نستهدف إلى تنشيط حركة البيع للسوق المصري وزيادة الصادرات من الذهب "، مضيفا:" نشهد زيادة في حجم الصادرات المصرية من الذهب خلال الأعوام الماضية ".



واكمل إيهاب واصف:" تركيا هي المنافس الصناعي الأول لنا في صناعة المشغولات الذهبية"، مضيفا:" في مجال تصفية الذهب المنافس الأول لنا هي دولة الإمارات ".

ولفت إيهاب واصف :" هناك خطة لجعل مصر مركزا استراتيجيا لتصفية وصناعة الذهب ".



