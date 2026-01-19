قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار
إعلان مهم من وزارة الأوقاف للأئمة بشأن صلاة التهجد في رمضان 2026
أزمة تهدد السنغال قبل مونديال 2026 بعد تصرفات نهائي أمم أفريقيا
رسمياً.. دخول اتفاقية الأمم المتحدة التاريخية لحماية أعالي البحار حيز التنفيذ
منها إم جي وشيري.. 5 سيارات رياضية تحمل العلامة الصينية | بالأسعار
برلماني يطالب بتحويل الجمعيات من مجرد موزع للأسمدة إلى كيانات اقتصادية متكاملة
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 19-1-2026
الديهي: سموتريتش يهاجم ترامب ويشكك في قدرته على صناعة السلام
ينفع تدافع عني؟ أحمد موسى يكشف تفاصيل اتصال مبارك بـ فريد الديب للدفاع عنه.. فيديو
مطالبات بتطبيق قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بطريقة علمية ورحيمة
أحمد موسى: أبو تريكة رفض التبرؤ من جماعة الإخوان.. وقال هاخد فلوسي من الأهلي
الإخوان خططوا لاغتيالي 3 مرات .. أحمد موسي يكشف للمرة الأولي اعترافات المتهمين في الوقائع
اقتصاد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بقيمة 800 جنيه.. عيار 21 وصل كام؟

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الإثنين 19 يناير 2026، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 105 جنيهات مقارنة بسعره أمس.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة 800 جنيه ليصل إلى 50080 جنيهًا، في ظل تحركات الأسعار العالمية واستمرار حالة الترقب في السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

عيار 24: 7155 جنيهًا للبيع – 7130 جنيهًا للشراء

عيار 22: 6560 جنيهًا للبيع – 6535 جنيهًا للشراء

عيار 21: 6260 جنيهًا للبيع – 6240 جنيهًا للشراء

عيار 18: 5365 جنيهًا للبيع – 5350 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4175 جنيهًا للبيع – 4160 جنيهًا للشراء

عيار 12: 3575 جنيهًا للبيع – 3565 جنيهًا للشراء

الأونصة: 222525 جنيهًا للبيع – 221810 جنيهات للشراء

الجنيه الذهب: 50080 جنيهًا للبيع – 49920 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار: 4676.23 دولار

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى قيمة بين الأعيرة، 7155 جنيهًا للبيع و7130 جنيهًا للشراء، متأثرًا بارتفاع السعر العالمي للأونصة.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 6560 جنيهًا للبيع و6535 جنيهًا للشراء، ليواصل تحركاته الصاعدة بالتوازي مع باقي الأعيرة.

سعر الذهب عيار 21

حقق عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ارتفاعًا واضحًا ليسجل 6260 جنيهًا للبيع و6240 جنيهًا للشراء، مقابل 6155 جنيهًا للبيع أمس، بزيادة قدرها 105 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5365 جنيهًا للبيع و5350 جنيهًا للشراء، ليعكس الزيادة العامة في أسعار الذهب محليًا.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 50080 جنيهًا للبيع و49920 جنيهًا للشراء، مواصلًا مكاسبه مع صعود سعر عيار 21.

سعر أونصة الذهب

سجلت أونصة الذهب محليًا 222525 جنيهًا للبيع و221810 جنيهات للشراء، بينما بلغت الأونصة عالميًا 4676.23 دولار، ما ساهم في دعم الارتفاعات بالسوق المصرية.

الأسعار المذكورة متوسطات بمحلات الصاغة في مصر، وقد تختلف من تاجر لآخر، ولا تشمل قيمة المصنعية.

الذهب سعر جرام الذهب أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 22 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب سعر أونصة الذهب

تفسير حلم المرحاض في المنام
بيع سيارة
مياة الشرب بالشرقية
أرخص 5 سيارات زيرو صيني
