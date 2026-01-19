الشيخ رمضان عبدالمعز: جبر الخواطر عبادة عظيمة

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء بطلب الجبر من الله تعالى، فكان يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني»، موضحًا أن الجبر عبادة عظيمة تعني أن يجبر الله الخواطر ويطيب القلوب ويسكن الآلام، وهي منزلة رفيعة يتقرب بها العبد إلى ربه.

وأوضح الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الإمام ابن القيم رحمه الله قال: يا ابن آدم إن بينك وبين الله ذنوبًا وخطايا لا يعلمها إلا هو، وأنت تحب أن يغفرها لك، فإن أردت أن يغفرها الله فاغفر لعباده، وإن أردت أن يعفو عنك الله فاعفُ عن عباده، فإن الجزاء من جنس العمل، مشيرًا إلى أن من أراد أن يجبره الله في دنياه وآخرته فعليه أن يكون عمله جبرًا لخواطر الناس.

وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش جابرًا لخواطر الناس، وأن من عاش بين الناس جابرًا لخواطرهم أدركه الله في جوف المخاطر، فلا يقع في مشكلة إلا وينجيه الله منها، مؤكدًا أن هذا هو حال جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

وأشار إلى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام اتخذه الله خليلاً لأنه كان يطعم الطعام ولا يأكل وحده قط، كما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله: لماذا اتخذ الله إبراهيم خليلاً؟ فقال: لإطعامه الطعام يا محمد، لم يأكل لقمة وحده أبدًا.

كما استشهد بقصة سيدنا موسى عليه السلام الواردة في سورة القصص، عندما توجه تلقاء مدين ووجد امرأتين تذودان غنمهما بعيدًا عن البئر، فلم يتجاهل الموقف ولم يقل: ما شأني وما شأنهما، بل بادر بعرض المساعدة وسقى لهما، بعدما قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فكان هذا نموذجًا عظيمًا في جبر الخواطر.

وأكد على أن جميع الأنبياء عاشوا بجبر الخواطر، يجبرون خواطر الناس، وأن الله تعالى قال فيهم: «وأوحينا إليهم فعل الخيرات»، مشيرًا إلى أن فعل الخيرات كله هو في حقيقته جبر لخواطر العباد.