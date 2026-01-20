قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موزمبيق.. فيضانات عارمة تجبر آلاف السكان على النزوح
أمريكا.. حادث تصادم بين 100 سيارة يغلق طريقا سريعا في ميتشجن
استئناف ميدو على حبسه شهرًا بتهمة سب محمود البنا.. بعد قليل
السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات جديدة الخميس المقبل.. إليك القائمة
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 والقنوات الناقلة
تسريبات تكشف الشكل النهائي لـ iPhone 18 Pro مع لون مميز جديد
سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 20-1-2026
مستشار روسي سابق: الشراكة النفطية بين روسيا والهند مستمرة رغم الضغوط الأمريكية
فاطمة تروي تفاصيل صادمة عن تعرضها للعنف الزوجي: كسرني وأهاني واستحملت علشان عيالي
نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير
بتصميم رياضي فاخر.. نظرة شاملة عن هونشي HS3
وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025
مرأة ومنوعات

إجازة نصف العام.. أفكار مبتكرة لكسر الروتين واستغلال الوقت مع الأسرة

ريهام قدري


مع بدء إجازة نصف العام، تتجه أنظار الكثير من الأسر إلى البحث عن أنشطة مبتكرة تجمع بين المتعة والفائدة للأطفال، بعيدًا عن الروتين التقليدي. 

فالخبراء التربويون يؤكدون أن الإجازة ليست مجرد فترة للراحة، بل فرصة لتعزيز الروابط الأسرية وتنمية مهارات الأطفال بشكل ممتع.


وتشير الدراسات إلى أن تخصيص وقت للألعاب الجماعية، وورش الرسم والأشغال اليدوية، وممارسة الرياضة مع الأسرة، يساعد الأطفال على تحسين التركيز والمهارات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز الصحة النفسية.

 كما أن مشاركة الأطفال في إعداد الطعام والخبز أو تحضير وجبات بسيطة تمنحهم شعورًا بالمسؤولية والإبداع.

وعلى صعيد الخروجات، ينصح المتخصصون بالاستفادة من الحدائق العامة، والمتاحف، والمكتبات، أو الرحلات القصيرة للمدن القريبة، مع مراعاة أن تكون الأنشطة مرنة وتتناسب مع أعمار الأطفال.


كما يقترح البعض تنظيم "أيام موضوعية" داخل المنزل، مثل يوم خاص بالقصص، ويوم آخر بالرسم، ويوم ثالث للرياضة، لتقديم تجربة متنوعة وممتعة. ويؤكد الخبراء أن الهدف الرئيسي هو تحقيق التوازن بين الترفيه والاسترخاء، حتى يتمكن الأطفال من العودة إلى المدرسة بنشاط وحيوية، مع الحفاظ على استمرارية التعلم بأساليب ممتعة.

إجازة نصف العام، بهذا الشكل، تتحول من مجرد عطلة قصيرة إلى تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة، تعزز العلاقة بين الطفل والأسرة، وتترك ذكريات ممتعة تدوم طويلاً.

