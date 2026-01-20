تعليم أسوان: بدء أعمال تصحيح مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية

بدأت مديرية التربية والتعليم بأسوان أعمال تصحيح مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية، بعد أن أدى الطلاب امتحان المادة فى أولى أيام الامتحانات الجارية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بشأن انتظام وسرعة إنجاز أعمال الامتحانات والتصحيح.

وأكد محمود بدوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن أعمال التصحيح انطلقت داخل مقار الكنترولات ولجان تقدير الدرجات المجهزة بالكامل، مع الالتزام الكامل بالدقة والحيادية، ومراعاة مصلحة الطلاب، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وأوضح وكيل الوزارة، أن لجان التصحيح تعمل وفق ضوابط وتعليمات مشددة، من بينها الالتزام بنموذج الإجابة المعتمد، وعدم التهاون فى مراجعة أوراق الإجابة، مع إجراء المراجعات اللازمة قبل الرصد النهائى للدرجات.

الشهادة الإعدادية

وأشار، إلى أنه تم تجهيز مقار التصحيح بكافة الأدوات والأجهزة اللازمة، وتوفير المناخ المناسب لأعمال التصحيح والرصد، بما يحقق السرعة والدقة فى آن واحد، ويحافظ على راحة وسلامة المعلمين المشاركين فى أعمال الكنترول.

وشدد "بدوى"، على المتابعة اليومية لسير أعمال التصحيح، تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان، وأن المديرية حريصة على الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد فى التوقيتات المحددة، تمهيدًا لإعلان النتائج فور اعتمادها.

والجدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بأسوان يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول وفق نظام "البوكليت"، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، لضمان انتظام العملية الامتحانية.