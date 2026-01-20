قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة جديدة تضرب منتخب المغرب بعد خسارة نهائي أمم أفريقيا 2025
شبهه بالتيس المربوط في عربة.. زعيم كوريا الشمالية يقيل نائب رئيس الوزراء
أحب الأعمال إلى الله خلال شهر شعبان 2026.. لا تحرم نفسك من الثواب
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026
لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية
سوريا.. القبض على 90 من تنظيم داعش الفارين من سجن الشدادي
فالنسيا يشترط موافقة الأهلي قبل التقدم بعرض لضم أليو ديانج
خالد الغندور يوجه رسالة للمغرب: أتمنى ألا تفرق الكرة الشعوب العربية
البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار
دعاء أول يوم في شعبان يفرج الله كل همومك.. ردّده بقلب خاشع
السلاح الصامت.. 3 أطفال أشقاء و3 من أولاد خالتهم وابن الجيران يصارعون الموت
قراصنة يخترقون التلفزيون الإيراني ويبثون لقطات مؤيدة لبهلوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم أسوان: بدء أعمال تصحيح مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية

تعليم أسوان
تعليم أسوان
محمد عبد الفتاح

بدأت مديرية التربية والتعليم بأسوان أعمال تصحيح مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية، بعد أن أدى الطلاب امتحان المادة فى أولى أيام الامتحانات الجارية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بشأن انتظام وسرعة إنجاز أعمال الامتحانات والتصحيح.

وأكد محمود بدوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن أعمال التصحيح انطلقت داخل مقار الكنترولات ولجان تقدير الدرجات المجهزة بالكامل، مع الالتزام الكامل بالدقة والحيادية، ومراعاة مصلحة الطلاب، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وأوضح وكيل الوزارة، أن لجان التصحيح تعمل وفق ضوابط وتعليمات مشددة، من بينها الالتزام بنموذج الإجابة المعتمد، وعدم التهاون فى مراجعة أوراق الإجابة، مع إجراء المراجعات اللازمة قبل الرصد النهائى للدرجات.

الشهادة الإعدادية

وأشار، إلى أنه تم تجهيز مقار التصحيح بكافة الأدوات والأجهزة اللازمة، وتوفير المناخ المناسب لأعمال التصحيح والرصد، بما يحقق السرعة والدقة فى آن واحد، ويحافظ على راحة وسلامة المعلمين المشاركين فى أعمال الكنترول.

وشدد "بدوى"، على المتابعة اليومية لسير أعمال التصحيح، تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان، وأن المديرية حريصة على الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد فى التوقيتات المحددة، تمهيدًا لإعلان النتائج فور اعتمادها.

والجدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بأسوان يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول وفق نظام "البوكليت"، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، لضمان انتظام العملية الامتحانية.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

محمد أبو تريكة

هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج

بالصور

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏

سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة

تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002

نيرمين الفقي السر الغامض في حياة اولاد الراعي

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

تفسير حلم المرحاض في المنام: فقدان السيطرة والشعور بانعدام الخصوصية

تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام

فيديو

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ساديو ماني و كلود لوروا

انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد