محافظات

أخبار أسوان.. تشغيل تجريبى لمحطات الصرف وحملات تموينية وتعريفة للتوك توك بإدفو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 19 /1 /2026.

فقد أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن القرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " تشهد طفرة ملحوظة ، وإنجازات ملموسة فى مشروعات البنية التحتية ، وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى .

ويأتى ذلك فى إطار إحتفالات محافظة أسوان بالعيدها القومى الذى يتزامن مع الذكرى الـ55 لإفتتاح السد العالى ، وبعد إعطاء إشارة البدء بالتشغيل التجريبى لمحطة الطوناب للصرف الصحى بمركز إدفو بتكلفة 170 مليون جنيه .

محافظ أسوان يعطى إشارة بدء التشغيل التجريبى لمحطة الطوناب للصرف الصحي

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بالإشراف على التحضيرات الخاصة بإطلاق مبادرة المحافظة للإبداع والثقافة ، والتى تستهدف دعم  الموهوبين والفنانين من أبناء المحافظة للتعبير عن إبداعاتهم وفنونهم ، والمساهمة فى تعزيز مفهوم الجمال والرقى ، وتعزيز دور الثقافة والفنون كأحد محركات التنمية المستدامة.

فى ضوء توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لتكثيف الجهود والتحضيرات الخاصة بإطلاق مبادرة الإبداع والثقافة لدعم الموهوبين والفنانين ، وفقاً لرؤية أسوان 2040 ، والإستراتيجية القطاعية لتنظيم العمل الأهلى بالمحافظة.

أسوان.. التحضير لإطلاق مبادرة الإبداع والثقافة لدعم الموهوبين

أعلنت جامعة أسوان بدء إعلان النتائج النهائية للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2025–2026.

وذلك فى إطار حرصها على سرعة الانتهاء من أعمال الامتحانات والتصحيح والرصد، بما يحقق مصلحة الطلاب ويعكس انتظام العملية التعليمية داخل مختلف كليات الجامعة.

كليات جامعة أسوان تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول

جهود متنوعة

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو زهجر سليمان بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق تعريفة موحدة لمركبات التوك توك داخل مدينة إدفو بقيمة 13 جنيها، وتم لصق التعريفة الجديدة على واجهة المركبة ، وذلك بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي لسائقي التوك توك .


أسوان.. تعريفة موحدة لـ التوك توك بإدفو لتحقيق العدالة بالنقل الداخلي

قامت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس محمد أبو الحسن وكيل الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المكثفة ، والتى أسفرت عن تحرير 75 محضر لمخالفات تموينية متنوعة .


أسوان.. تحرير 75 مخالفة تموينية ضمن حملات رقابية لضبط الأسواق والمخابز

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

