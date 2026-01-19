أسوان.. تحرير 75 مخالفة تموينية ضمن حملات رقابية لضبط الأسواق والمخابز

قامت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس محمد أبو الحسن وكيل الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المكثفة ، والتى أسفرت عن تحرير 75 محضر لمخالفات تموينية متنوعة .

تم ضبط 42 محضر لمخالفة في مجال المخابز البلدية شملت التوقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد من الدقيق ، وعدم وجود قوائم أسعار أو موازين ، وسوء النظافة العامة ، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ، والتصرف فى كميات من الدقيق ، وإثبات مبيعات وهمية ، وعدم وجود سجل الزيارات .

جهود تموينية

وفى مجال الأسواق تم تحرير 33 محضر جنح ضد المخالفين، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار ، وإدارة منشآت بدون ترخيص ، وعدم حمل شهادات صحية ، ووجود سجلات تجارية غير مستوفاة ، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، فضلاً عن مخالفات خاصة بالمواد البترولية والبوتاجاز ، وتجميع الدقيق البلدي المخصص للمخابز ، وتجميع البطاقات التموينية بالمخالفة .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية المستمرة بمختلف المراكز والمدن ، وأثناء ترأسه لجلسة المجلس التنفيذى بشأن تكثيف سلسلة الحملات الرقابية المكبرة على الأسواق والمخابز البلدية ، وتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والمجمعات الإستهلاكية لضبط جودة الخبز المنتج ، وإحكام السيطرة على حركة الأسعار ، ومنع أى تلاعب بالحصص التموينية أو ممارسات الغش والإحتكار التى تؤدى إلى خلق سوق سوداء للحفاظ على الصحة العامة وحقوق المواطنين .