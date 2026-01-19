قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار المساء مكتوبة.. كلمات من سنة النبي ترفع عنك هموم الدنيا
17 عامًا من الصمت .. سيدة بشتيل تكشف عنفًا وتفاصيل مؤلمة
في اتصال هاتفي.. رئيس الوزراء يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء
نحن أبطال كأس أفريقيا | تحرك صادم من المغرب إلى الكاف بسبب السنغال
النصر يجهز حفل تكريم لـ ساديو ماني بعد تتويج السنغال بأمم أفريقيا
خلصانة بـ إعتذار .. تفاصيل إنتهاء أزمة كابتن ماجد في الزمالك
رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لـ البابا تواضروس الثاني
درجة الحرارة 8 في الليل .. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
مبيصرفش علينا وعايز ياخد شقايا .. تفاصيل مثيرة في ضرب رجل زوجته بالبراجيل
انتصار لمحدودي الدخل.. رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون.. التفاصيل كاملة
3 ركلات ترجيح مهدرة تغيّر تاريخ المغرب في كأس الأمم الأفريقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسوان.. تحرير 75 مخالفة تموينية ضمن حملات رقابية لضبط الأسواق والمخابز

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

قامت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس محمد أبو الحسن وكيل الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المكثفة ، والتى أسفرت عن تحرير 75 محضر لمخالفات تموينية متنوعة .

تم ضبط 42 محضر لمخالفة في مجال المخابز البلدية شملت التوقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد من الدقيق ، وعدم وجود قوائم أسعار أو موازين ، وسوء النظافة العامة ، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ، والتصرف فى كميات من الدقيق ، وإثبات مبيعات وهمية ، وعدم وجود سجل الزيارات .

جهود تموينية 

وفى مجال الأسواق تم تحرير 33 محضر جنح ضد المخالفين، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار ، وإدارة منشآت بدون ترخيص ، وعدم حمل شهادات صحية ، ووجود سجلات تجارية غير مستوفاة ، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، فضلاً عن مخالفات خاصة بالمواد البترولية والبوتاجاز ، وتجميع الدقيق البلدي المخصص للمخابز ، وتجميع البطاقات التموينية بالمخالفة .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية المستمرة بمختلف المراكز والمدن ، وأثناء ترأسه لجلسة المجلس التنفيذى بشأن تكثيف سلسلة الحملات الرقابية المكبرة على الأسواق والمخابز البلدية ، وتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والمجمعات الإستهلاكية لضبط جودة الخبز المنتج ، وإحكام السيطرة على حركة الأسعار ، ومنع أى تلاعب بالحصص التموينية أو ممارسات الغش والإحتكار التى تؤدى إلى خلق سوق سوداء للحفاظ على الصحة العامة وحقوق المواطنين .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

تكثيف الإجراءات الامنيه

امتحنوا ومحدش شافهم تاني.. جهود أمنية لكشف لغز اختفاء 3 فتيات بالمنيا

الزمالك

صدمة في الزمالك قبل مواجهة المصري.. السعيد ودونجا وأحمد ربيع خارج الحسابات

ترشيحاتنا

تموين الشرقية

تموين الشرقية يُحرر 766 محضرا ضد أصحاب مخابز ومحال تجارية

جانب من الأعمال

رفع كفاءة الجزيرة الوسطى وأعمال النظافة بمدخل كفر الشيخ .. صور

محافظ المنيا خلال الجوله

محافظ المنيا : رضا المواطن معيار نجاح منظومة الخدمات الرقمية

بالصور

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

ضبط دواجن غير صالحه
طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

انتر لوك
فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

