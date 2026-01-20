تموين الوادي الجديد: تحرير 18 مخالفة خلال حملات بالخارجة وبلاط

أعلنت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن شن حملات تموينية مكثفة لمتابعة موقف السلع الإستراتيجية وتشديد الرقابة على الأسواق، أسفرت عن تحرير 18 مخالفة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق.

وأكدت أنه تم شن إدارة تموين الخارجة بقيادة المهندس صلاح حلمي غريب، مأمور ضبط قضائي بمديرية التموين والتجارة الداخلية وبمشاركة حسام محمد عيد مفتش بالإدارة.

وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن الحملة أسفرت عن تحرير 13 مخالفة؛ شملت محاضر عدم إعلان اسعار وعدم حمل شهادة صحية، وجارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت وكيل تموين الوادي الجديد، إلي شنت إدارة بلاط؛ حملة تموينية تحت إشراف مسعد علي مصطفى مدير الإدارة وشاركه ياسر أحمد محمد مفتش تموين، بالمرور علي المحال التجارية والأسواق لمعرفة مدى التزامهم باللوائح والقوانين المنظمة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 5 مخالفات شملت محاضر عدم إعلان أسعار، وعدم حمل شهادة صحية، عدم إعطاء بون، نقص وزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.