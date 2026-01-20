حروق من الدرجة الثالثة.. أستاذ الأمراض الجلدية تكشف عن خطورة تريند الشاي المغلي

علقت د. مي سيمر أستاذ الأمراض الجلدية على تريند الشاي المغلي،موضحة أن الحروق التي تحدث نتيجة ملامسة المياه الساخنة تعتمد على درجة حرارة المياه ومدة تعرض الجلد لها.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية أن الحروق يمكن أن تتفاوت بين الدرجة الأولى (الأكثر بساطة) والثالثة (التي قد تؤثر على الأعصاب وطبقات الجلد الداخلية).

التعامل مع الحروق

حروق الدرجة الأولى: إذا كانت الحروق سطحية (مثل الاحمرار أو الشعور بالحرقة)، يجب غسل المنطقة المصابة بماء بارد وإزالة الملابس المتضررة.

حروق الدرجة الثانية والثالثة

وتابعت: هذه الحروق قد تؤثر على طبقات الجلد الداخلية وقد تكون خطيرة.

يجب معالجة الحالة بسرعة والابتعاد عن التعرض للهواء أو الملوثات.

المعلومات المغلوطة عن "تريند الحروق":

وأضافت:منتشر الآن تريند يُعتقد أنه يساهم في تعزيز الحب أو يظهره بين الأفراد عن طريق وضع اليد في الماء الساخن،موضحة أن هذا الترند غير صحيح، وأن مثل هذه التجارب قد تؤدي إلى أضرار جسيمة على الجلد ولا علاقة لها بمشاعر الحب.

خطورة تأخر المعالجة:

أشارت د. مي إلى أن تأخير المعالجة يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل تلف الأعصاب أو التهابات شديدة. من الضروري تقديم الإسعافات الأولية فورًا لتفادي تطور الحروق.

التربند حول "مجنون الأسنان" لا ينقذ من الضرر

بالنسبة لتجربة وضع مجنون الأسنان كعازل للحماية من الحروق، أوضحت د. مي أن هذا لا يقي من الحروق، حيث أن الماء الساخن يمكن أن يخترق الجلد ويؤدي إلى نفس الأضرار.

تريند قديم

وأضافت:هذا التريند كان قد ظهر لأول مرة في عام 2017 وسبق وأن حذر منه الأطباء، إذ أنه يمكن أن يسبب أضرارًا جسيمة دون أي فائدة.