بسبب تريند الشاي المغلي.. مؤسسة "أهل مصر" للحروق تدق ناقوس الخطر

علّقت الدكتورة هبة السويدي، مؤسِّسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، على تريند "الشاي المغلي" الذي انتشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من خطورته الشديدة وما يسببه من إصابات قد تصل إلى الوفاة، خاصة بين الأطفال.



وأعربت "هبة السويدي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، عن دهشتها من انتشار هذا التريند الضار، مؤكدة أن صانعي هذه المقاطع لا يدركون حجم الأذى الذي قد يتعرض له الأطفال نتيجة تقليدهم لمثل هذه السلوكيات الخطرة.



وأوضحت أن نحو 40% من حالات الحروق التي تستقبلها المستشفيات تكون بين الأطفال بسبب السوائل الساخنة، مشيرة إلى أن هذه الإصابات قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، من بينها العدوى وتسمم الدم، وقد تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.



وشددت على أن الحروق ليست أمرًا هينًا أو مادة للتسلية، مؤكدة أن من يقدم على إيذاء نفسه في مثل هذه المقاطع يعرّض حياته للخطر، فضلًا عن تأثيره السلبي على المتابعين، خاصة صغار السن.

وقالت إن تجاوز عدد مشاهدات هذا التريند 7 ملايين مشاهدة يعكس حجم المشكلة وخطورة تداول محتوى مؤذٍ دون وعي.



واختتمت الدكتورة هبة السويدي، تصريحاتها بدعوة رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحمّل المسؤولية المجتمعية، ومناشدة صناع المحتوى بضرورة مراعاة سلامة الآخرين، قائلة: "اتقوا الله في أنفسكم وفي غيركم، فمثل هذه الترندات قد تترك آثارًا مأساوية لا يمكن تداركها".

