الاحتلال يمنع أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية من دخول قطاع غزة

نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصادرها القول بأن دولة الاحتلال رفضت السماح لأعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية بدخول قطاع غزة.

وقالت المصادر لصحيفة هآرتس : أعضاء اللجنة خططوا للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح هذا الأسبوع ولم يسمح لهم بالدخول.

وفي وقت سابق ؛ أشاد الممثل السامي لغزة في مجلس السلام، نيكولاي ميلادينوف، بلجنة التكنوقراط الفلسطينية التي تتولى المسؤوليات المدنية والإدارية والأمنية في قطاع غزة، مؤكدًا أنها تمتلك مزيجًا جيدًا من الخبرات الفنية التي تمكنها من التعامل السريع مع المشكلات القائمة.

وأوضح أن هذه الخبرات تساعد اللجنة ليس فقط على معالجة التحديات، بل أيضًا على فهمها وتحديد الفرص العاجلة التي يجب التعامل معها لتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين في وقت قصير.

وقال ميلادينوف، خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية إيمان الحويزي، إن قدرة اللجنة على إظهار نتائج سريعة من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

وأشار إلى أن التركيز الحالي ينصب على إيجاد حلول عملية تخفف من معاناة السكان وتلبي احتياجاتهم الأساسية.

وشدد على أهمية تمكين لجنة التكنوقراط لتحقيق نتائج على صعيد المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر، والتعامل مع حجم الدمار القائم في غزة، واستخدام ذلك كأساس لبناء منظومة متكاملة تقدم خدمات للسكان بعيدًا عن تهديد العنف، وتتيح لهم التعبير عن إمكاناتهم الكاملة بطريقة سلمية وبناءة.