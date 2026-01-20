المكتب التجاري المصري بباريس يعزز حضور الشركات المحلية في أبرز معارض الديكور والأثاث بفرنسا

زار الوزير المفوض التجاري باسم بدر، رئيس المكتب التجاري المصري في باريس، معرض Maison & Objet المنعقد بالعاصمة الفرنسية خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير 2026. ويُعد المعرض أحد أبرز الفعاليات الأوروبية المتخصصة في صناعات الديكور والأثاث والإضاءة والمفروشات، ويتيح فرصًا كبيرة للشركات الأجنبية للانخراط في سلاسل الإمداد والتوريد بالسوق الفرنسي.

وشهدت الدورة الحالية مشاركة عدد من الشركات المصرية، كما قام المكتب التجاري بترتيب زيارات لكل من غرفة الصناعات الحرفية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، لمناقشة سبل تعزيز تواجد الشركات المصرية في المعارض المقبلة ودعم الصناعات الحرفية ورفع قدرتها على النفاذ للأسواق الدولية.

وفي هذا السياق، يواصل المكتب التجاري المصري في باريس التحضير لمشاركة مصر في الدورة المقبلة للمعرض المقرر انعقادها في سبتمبر 2026، من خلال جناح وطني على مساحة 100 متر مربع يضم أكثر من 10 شركات مصرية، ضمن خطة متكاملة للترويج للمنتجات المصرية ذات القيمة المضافة وتعزيز حضورها بالسوق الفرنسي.

وأكد الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا بنهاية 2024 إلى نحو 1.154 مليار يورو مقارنة بـ 1.116 مليار يورو في 2023، بمعدل نمو 3.4%. وأضاف أن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت نحو 9.94 مليار دولار حتى فبراير 2025، ما يعكس ثقة المستثمرين الفرنسيين في مناخ الاستثمار المصري والفرص الواعدة في مختلف القطاعات.