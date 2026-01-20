الوزراء: نولي أولوية قصوى للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بحياة كريمة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي أولوية قصوى للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمتابعة مباشرة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الأولى شهدت تنفيذ نحو 27 ألف مشروع في 1477 قرية موزعة على 20 محافظة، تم الانتهاء فعليًا من أكثر من 22 ألف مشروع منها، فيما يجري استكمال وتسليم المشروعات المتبقية في أقرب وقت لخدمة المواطنين.

وأشار إلى أن الاجتماع الحكومي الأخير ناقش آليات تسريع وتيرة الاستلام والتشغيل للمشروعات المنتهية، حيث تم بالفعل استلام نحو 16,800 مشروع، بينما تخضع باقي المشروعات لإجراءات الاستلام الفني والإداري، مشددا على أن الحكومة تعمل على تذليل أي معوقات ميدانية لضمان دخول جميع المشروعات حيز الخدمة، بما يحقق الأثر المباشر على تحسين مستوى الخدمات الأساسية في القرى المستهدفة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المبادرة، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنها ستشمل 1667 قرية بإجمالي نحو 14,500 مشروع في 20 محافظة، تغطي قطاعات حيوية مثل الصرف الصحي، ومياه الشرب، والتعليم، والطرق.