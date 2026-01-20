قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة جديدة بشأن إهدار ضربة جزاء المغرب.. فيديو
بعد تورطها في دعم الاحتجاجات.. سفير بريطانيا يغادر طهران على نحو عاجل
بعد "تبوله" في المدرجات.. حبس وغرامة لمشجع جزائري في واقعة ملعب مولاي الحسن
محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة الأجزاء القابلة للسقوط بالعقارات
أمطار غير مسبوقة تضرب تونس.. فيضانات وتحذيرات رسمية من تفاقم الأوضاع
الدفاع الروسية تكشف الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
بمناسبة الاحتفال بعيدها الـ 74.. فتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بالمجان
معهد التخطيط ينجح في تجديد 4 "أيزو" ويحصل على مواصفتين جديدتين
البانيه ينخفض لـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم
المغرب يتسلح بالمادة 82 لسحب لقب الكان 2025 من السنغال
أول تعليق من بن غفير على هدم مكاتب الأونروا بالقدس
مكنش قصدي.. دفاع أحمد حسام ميدو يطالب بإلغاء الحكم ضد موكله في اتهامه بسب الحكم محمود البنا
محافظات

جامعة قناة السويس تطلق قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالي قرية السلام

رئيس جامعة القناة
رئيس جامعة القناة
الإسماعيلية انجي هيبة

 نظمت جامعة قناة السويس قافلة تنموية شاملة انطلاقًا من دورها الرائد في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 استهدفت القافلة تقديم الدعم الطبي والبيطري والتوعوي لأهالي قرية السلام بمركز القصاصين، وذلك من مركز شباب الخفيج، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد أن تنظيم هذه القوافل.

 يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وصول الخدمات المتكاملة إلى القرى الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن الجامعة تسخر إمكاناتها العلمية والبشرية لخدمة إقليم القناة وسيناء، ولا يقتصر دورها على تقديم العلاج فقط، بل يمتد ليشمل رفع الوعي المجتمعي وتنمية المهارات الحياتية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرفة العامة على القافلة، أن القافلة التي توجهت إلى قرية السلام بمركز القصاصين تضمنت عدة محاور رئيسية، شملت الكشف الطبي المجاني في مختلف التخصصات، وتقديم الاستشارات البيطرية، إلى جانب الندوات التثقيفية والتوعوية، مشيرة إلى أن القافلة نجحت في تقديم الرعاية الطبية لعدد 614 حالة في تخصصات متنوعة، شملت 75 حالة أطفال، و42 باطنة، و75 أنف وأذن، و48 رمد، و77 عظام، و83 جلدية، و22 مسالك، و30 عظام، و66 أسنان، و14 جراحة، و77 نساء، مؤكدة استمرار الجامعة في تنفيذ خطتها الهادفة إلى تغطية مختلف المناطق وتقديم حلول علمية وعملية للمشكلات المجتمعية.

وعلى الصعيد البيطري، قدمت القافلة خدماتها لنحو 250 مستفيدًا من أهالي القرية، حيث تم فحص وعلاج 50 حالة من الأبقار والجاموس، و70 حالة من الأغنام والماعز، و130 حالة من الدواجن والأرانب، وقام الفريق البيطري بتشخيص عدد من الحالات المرضية والتعامل مع المشكلات الصحية المختلفة، إلى جانب تنظيم ندوة تثقيفية متخصصة تناولت كيفية التعامل مع تأخر التبويض في الأبقار والجاموس، وطرق التغذية الصحية السليمة لتحسين الإنتاج الحيواني.

كما امتد نشاط القافلة ليشمل محور محو الأمية، بمشاركة مركز تعليم الكبار بالجامعة، حيث تم إجراء اختبارات لعدد 25 دارسًا من أهالي قرية السلام، إلى جانب تنظيم ندوة توعوية حول أهمية التعليم في تحسين الدخل ورفع المستوى الاجتماعي للأفراد، والتعريف بآليات الحصول على شهادات التخرج، فضلًا عن تقديم توعية صحية شاملة حول الأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها.

أما القافلة الزراعية المتخصصة  فشملت جولة ميدانية زيارة 8 مزارع لمختلف المحاصيل الاستراتيجية مثل الفراولة، القمح، والبصل، حيث قام الفريق الأكاديمي بتشخيص عدد من التحديات الزراعية، من أبرزها ضعف النمو الخضري وظهور بعض الإصابات الفطرية والأكاروسات.

​وعلى هامش القافلة، عُقدت ندوة إرشادية موسعة حضرها 35 مزارعاً، تناولت أفضل الممارسات لزراعة محصول الفراولة وسبل ضبط عمليات الري والتسميد ، كما تم توزيع المبيدات الزراعية اللازمة لدعم المزارعين في مواجهة الآفات، كما تم تقديم توصيات علمية دقيقة تهدف إلى رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل بالمنطقة، تحت إشراف نخبة من الكوادر الأكاديمية بالجامعة.

واختُتمت فعاليات القافلة بتنظيم إداري متميز، أشرفت عليه المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود، مدير إدارة القوافل بالجامعة، حيث تم تذليل جميع العقبات اللوجستية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بسهولة ويسر، وبمشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء من مختلف الكليات المعنية، لتعكس القافلة في ختامها صورة مشرفة لجامعة قناة السويس كمنارة للعلم والخدمة المجتمعية في قلب إقليم القناة.

الإسماعيلية

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

دعاء أول أيام شهر شعبان

دعاء أول يوم في شعبان يفرج الله كل همومك.. ردّده بقلب خاشع

الإسكان الاجتماعي

بشرى سارة| سداد معجل لوحدات الإسكان الاجتماعي قبل انتهاء الحظر.. الشروط والمطلوب سداده

منتخب السنغال

حين تتحدث الأرقام بلهجة الإنجاز .. المغرب يغير خريطة التصنيف العالمي .. وتفوق أفريقي غير مسبوق

اهلي جدة

معركة النقاط تشتعل.. الكبار يطاردون الحلم والجريحون يتمسكون بالأمل فى الدوري السعودي

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

