جامعة قناة السويس تطلق قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالي قرية السلام

نظمت جامعة قناة السويس قافلة تنموية شاملة انطلاقًا من دورها الرائد في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استهدفت القافلة تقديم الدعم الطبي والبيطري والتوعوي لأهالي قرية السلام بمركز القصاصين، وذلك من مركز شباب الخفيج، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد أن تنظيم هذه القوافل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وصول الخدمات المتكاملة إلى القرى الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن الجامعة تسخر إمكاناتها العلمية والبشرية لخدمة إقليم القناة وسيناء، ولا يقتصر دورها على تقديم العلاج فقط، بل يمتد ليشمل رفع الوعي المجتمعي وتنمية المهارات الحياتية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرفة العامة على القافلة، أن القافلة التي توجهت إلى قرية السلام بمركز القصاصين تضمنت عدة محاور رئيسية، شملت الكشف الطبي المجاني في مختلف التخصصات، وتقديم الاستشارات البيطرية، إلى جانب الندوات التثقيفية والتوعوية، مشيرة إلى أن القافلة نجحت في تقديم الرعاية الطبية لعدد 614 حالة في تخصصات متنوعة، شملت 75 حالة أطفال، و42 باطنة، و75 أنف وأذن، و48 رمد، و77 عظام، و83 جلدية، و22 مسالك، و30 عظام، و66 أسنان، و14 جراحة، و77 نساء، مؤكدة استمرار الجامعة في تنفيذ خطتها الهادفة إلى تغطية مختلف المناطق وتقديم حلول علمية وعملية للمشكلات المجتمعية.

وعلى الصعيد البيطري، قدمت القافلة خدماتها لنحو 250 مستفيدًا من أهالي القرية، حيث تم فحص وعلاج 50 حالة من الأبقار والجاموس، و70 حالة من الأغنام والماعز، و130 حالة من الدواجن والأرانب، وقام الفريق البيطري بتشخيص عدد من الحالات المرضية والتعامل مع المشكلات الصحية المختلفة، إلى جانب تنظيم ندوة تثقيفية متخصصة تناولت كيفية التعامل مع تأخر التبويض في الأبقار والجاموس، وطرق التغذية الصحية السليمة لتحسين الإنتاج الحيواني.

كما امتد نشاط القافلة ليشمل محور محو الأمية، بمشاركة مركز تعليم الكبار بالجامعة، حيث تم إجراء اختبارات لعدد 25 دارسًا من أهالي قرية السلام، إلى جانب تنظيم ندوة توعوية حول أهمية التعليم في تحسين الدخل ورفع المستوى الاجتماعي للأفراد، والتعريف بآليات الحصول على شهادات التخرج، فضلًا عن تقديم توعية صحية شاملة حول الأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها.

أما القافلة الزراعية المتخصصة فشملت جولة ميدانية زيارة 8 مزارع لمختلف المحاصيل الاستراتيجية مثل الفراولة، القمح، والبصل، حيث قام الفريق الأكاديمي بتشخيص عدد من التحديات الزراعية، من أبرزها ضعف النمو الخضري وظهور بعض الإصابات الفطرية والأكاروسات.

​وعلى هامش القافلة، عُقدت ندوة إرشادية موسعة حضرها 35 مزارعاً، تناولت أفضل الممارسات لزراعة محصول الفراولة وسبل ضبط عمليات الري والتسميد ، كما تم توزيع المبيدات الزراعية اللازمة لدعم المزارعين في مواجهة الآفات، كما تم تقديم توصيات علمية دقيقة تهدف إلى رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل بالمنطقة، تحت إشراف نخبة من الكوادر الأكاديمية بالجامعة.

واختُتمت فعاليات القافلة بتنظيم إداري متميز، أشرفت عليه المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود، مدير إدارة القوافل بالجامعة، حيث تم تذليل جميع العقبات اللوجستية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بسهولة ويسر، وبمشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء من مختلف الكليات المعنية، لتعكس القافلة في ختامها صورة مشرفة لجامعة قناة السويس كمنارة للعلم والخدمة المجتمعية في قلب إقليم القناة.