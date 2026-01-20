صدمة للجماهير بشأن صفقة الأهلي الجديدة ..شوبير يكشف

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، إحدى صفقات الأهلي الجديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مما أثار صدمة قوية لجماهير القلعة الحمراء.

وقال شوبير في برنامجه «مع شوبير»، : “هتكلم كلام قد يغضب جماهير النادي الأهلي، أحمد عيد اجتاز الكشف الطبي، ووقع للنادي الأهلي بالفعل لمدة 3 سنوات ونصف، لكن عاوز أقولك إن أحمد عيد جاي بديل مكان عمر كمال عبدالواحد”.

وأضاف: “حسام حسن ضم أحمد عيد لقائمة المنتخب، بعد تألقه مع المصري، وكمان ظهوره بشكل جيد في الأولمبياد الماضية، لكن أنا بقولك اللاعب جاي بديل، ومحمد هاني هو الظهير الأيمن الأساسي في النادي الأهلي، لكن كل الحق لأحمد عيد إنه ينافسه”. وختم:"بصراحة أنا مستغرب جدا إزاي رايح تجيب أحمد عيد، وأنت كان عندك عمر كمال عبدالواحد، وظهرلك كمان إبراهيم الأسيوطي، لاعب مُبشر، وقولنا خلاص بدأت تندع وهندي فرصة للشباب، فجأة الأهلي يقرر يتعاقد مع أحمد عيد".