قرار جمهوري بإنشاء جامعة أهلية باسم "الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا"

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 18 لسنة 2026؛ بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا".

وتكون للجامعة الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقرها العاصمة الجديدة.

ولا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

رفع مستوى التعليم والبحث العلمي

وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات؛ بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وتتكون الجامعة من الكليات الآتية: الطب، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والهندسة، والعلوم، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعمارة والتخطيط العمراني، والفنون والتصميم، والإعلام، و اللغات والترجمة، والقانون، والتربية، والأعمال، والسياحة والفنادق.



وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة وأكاديميات ووحدات بحثية.