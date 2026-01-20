الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني

أكد الرئيس اللبناني أن الجيش اللبناني تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني وتطهير المنطقة من السلاح غير الشرعي، في خطوة وصفها بالمهمة على طريق بسط سلطة الدولة وتعزيز السيادة الوطنية على كامل الأراضي اللبنانية.

التزام كامل بوقف إطلاق النار

وأوضح الرئيس أن لبنان التزم بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام يعكس حرص الدولة على حماية الاستقرار الداخلي، رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتحديات الأمنية القائمة.

إنجاز حكومي في ملف حصر السلاح

وأشار إلى أن الحكومة حققت إنجازًا كبيرًا في ملف حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل ركيزة أساسية في بناء دولة قوية قادرة على فرض القانون وحماية مواطنيها.

الجيش يفرض الأمن منذ أكثر من 10 أشهر

ولفت الرئيس إلى أن القوات المسلحة تمكنت من فرض سيطرتها على منطقة جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر، ونجحت في تأمينها بشكل كامل، بما يعزز من استقرار الجنوب ويمنع استخدامه في أي أعمال تهدد الأمن.

تنفيذ المرحلة الأولى رغم التحديات

وأكد أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح تم تنفيذها بنجاح، رغم الظروف الإقليمية الصعبة، موضحًا أن الدولة ماضية في هذا المسار دون تراجع.

الدولة تحت سلطة واحدة

وشدد الرئيس على أن الهدف النهائي هو عودة الدولة اللبنانية كاملة تحت سلطة واحدة، معتبرًا أن وحدة القرار الأمني والعسكري شرط أساسي لاستقرار البلاد ونهضتها.

الجنوب تحت سيطرة الجيش فقط

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أولوية الدولة القصوى ضمان بقاء الجنوب تحت سيطرة الجيش اللبناني حصرًا، إلى جانب العمل على إعادة لبنان إلى مكانته العربية والإقليمية والدولية، والتحضير لمرحلة نهوض شامل تعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها.