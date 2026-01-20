قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أراد قميصي..أيوبي يكشف لحظة طريفة مع شوبير قبل ركلة الترجيح أمام مصر
المفوضية الأوروبية: الاتحاد يمتلك كل المقومات لجذب الاستثمارات وتعزيز نفوذه
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الرئيس اللبناني أن الجيش اللبناني تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني وتطهير المنطقة من السلاح غير الشرعي، في خطوة وصفها بالمهمة على طريق بسط سلطة الدولة وتعزيز السيادة الوطنية على كامل الأراضي اللبنانية.

التزام كامل بوقف إطلاق النار

وأوضح الرئيس أن لبنان التزم بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام يعكس حرص الدولة على حماية الاستقرار الداخلي، رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتحديات الأمنية القائمة.

إنجاز حكومي في ملف حصر السلاح

وأشار إلى أن الحكومة حققت إنجازًا كبيرًا في ملف حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل ركيزة أساسية في بناء دولة قوية قادرة على فرض القانون وحماية مواطنيها.

الجيش يفرض الأمن منذ أكثر من 10 أشهر

ولفت الرئيس إلى أن القوات المسلحة تمكنت من فرض سيطرتها على منطقة جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر، ونجحت في تأمينها بشكل كامل، بما يعزز من استقرار الجنوب ويمنع استخدامه في أي أعمال تهدد الأمن.

تنفيذ المرحلة الأولى رغم التحديات

وأكد أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح تم تنفيذها بنجاح، رغم الظروف الإقليمية الصعبة، موضحًا أن الدولة ماضية في هذا المسار دون تراجع.

الدولة تحت سلطة واحدة

وشدد الرئيس على أن الهدف النهائي هو عودة الدولة اللبنانية كاملة تحت سلطة واحدة، معتبرًا أن وحدة القرار الأمني والعسكري شرط أساسي لاستقرار البلاد ونهضتها.

الجنوب تحت سيطرة الجيش فقط

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أولوية الدولة القصوى ضمان بقاء الجنوب تحت سيطرة الجيش اللبناني حصرًا، إلى جانب العمل على إعادة لبنان إلى مكانته العربية والإقليمية والدولية، والتحضير لمرحلة نهوض شامل تعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها.

الرئيس اللبناني جنوب الليطاني السلاح غير الشرعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

أليو ديانج

فالنسيا يشترط موافقة الأهلي قبل التقدم بعرض لضم أليو ديانج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

ترشيحاتنا

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مسابقة الأم المثالية 2026

الشروط والأوراق المطلوبة.. موعد التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026

مباراة مصر ونيجيريا

غياب رباعي أساسي عن لقاء البرونزية.. موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة

بالصور

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد