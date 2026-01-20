الرئيس اللبناني: أولويتي الراهنة إعادة البلاد إلى مكانته العربية والإقليمية

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن أولويته الراهنة هي إعادة لبنان إلى مكانته العربية والإقليمية والدولية، مشددًا على أن استعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي تمر عبر ترسيخ الاستقرار الداخلي، وبسط سلطة الدولة، وتعزيز دور المؤسسات الشرعية وعلى رأسها الجيش اللبناني.

حصر السلاح بيد الدولة إنجاز وطني

وأوضح الرئيس اللبناني، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام أعضاء السلك الدبلوماسي وممثّلي المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان، أن الحكومة حققت إنجازًا كبيرًا في ملف حصر السلاح بيد الدولة.

ولفت إلى أن هذا الملف يمثل حجر الأساس في بناء دولة قوية قادرة على حماية سيادتها واتخاذ قراراتها بعيدًا عن أي ضغوط أو ازدواجية في السلطة.

الجيش يفرض سيطرته على جنوب الليطاني

وأشار إلى أن الجيش اللبناني تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني وتطهير المنطقة من السلاح غير الشرعي، لافتًا إلى أن هذه السيطرة مستمرة منذ أكثر من 10 أشهر، وأسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب.

التزام كامل بوقف إطلاق النار

وأكد الرئيس أن لبنان التزم بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار، رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، مشددًا على أن الدولة اختارت طريق ضبط النفس والحفاظ على أمن المواطنين ومنع انزلاق البلاد إلى دوامة تصعيد جديدة.

تنفيذ المرحلة الأولى رغم التحديات

وأضاف أن الدولة نفذت المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بنجاح، رغم الظروف الإقليمية المعقدة والتحديات الأمنية، مؤكدًا أن هذا المسار سيستكمل حتى تعود الدولة اللبنانية كاملة تحت سلطة واحدة.

الجنوب تحت سيطرة القوات المسلحة فقط

وشدد الرئيس على أن أولوية الدولة القصوى ضمان بقاء الجنوب تحت سيطرة القوات المسلحة اللبنانية حصريًا، باعتبار ذلك ضمانة أساسية للاستقرار الوطني وحماية الحدود.

واختتم الرئيس تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة لإعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي عربيًا وإقليميًا ودوليًا، بالتوازي مع التحضير لنهوض شامل يعيد الثقة في الدولة ومؤسساتها، ويضع لبنان مجددًا على طريق التعافي والاستقرار.