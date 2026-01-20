عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية

ضربت عاصفة شمسية قوية ، كوكب الأرض متسببة في عاصفة مغناطيسية أرضية من المستوى الرابع على مقياس من 5 درجات .. مع توقعات بحدوث انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية، بالإضافة إلى ظهور أضواء شفقية خلابة.



وقال "شون دال" الخبير لدى المركز الأمريكي للتنبؤ بالطقس الفضائي ، وفقا لراديو كندا ، أنه من المتوقع أن تستمر العاصفة اليوم الثلاثاء، لكنها ستضعف خلال النهار.



وأكد دال أنه على الرغم من أن العالم شهد عاصفة مغناطيسية أرضية من المستوى الخامس عام 2024، وهو أعلى مستوى، إلا أن العاصفة الشمسية الحالية، ولأول مرة منذ 20 عاما، تعد الأقوى منذ عام 2003 .. مشيرا إلى أن ظواهر بهذه الشدة نادرة الحدوث، وترتبط بالنشاط الشمسي.



وأوضح دال أن العاصفة الحالية نجمت عن توهج شمسي قوي حدث أمس، وتؤدي الجسيمات الشمسية المنبعثة إلى اضطراب المجال المغناطيسي للأرض، مما يسبب أحيانا ظهور الشفق القطبي، كما يؤدي أيضا إلى تدهور الاتصالات عالية التردد، واضطرابات في عمل الأقمار الصناعية، وزيادة الأحمال على شبكة الكهرباء.



وقد تنتج العاصفة الحالية عروضا للشفق القطبي، حتى في مناطق لا يشاهد فيها عادة، وقد يكون مرئيا في أقصى الجنوب حتى ولاية ألاباما في الولايات المتحدة، وفقا للسلطات الأمريكية.

