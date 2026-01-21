قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حسن دروجبا: حسن شحاتة لم يستخدم أي أعمال سحر خلال تواجدي معه على مدار سنتين|فيديو
دوري أبطال أوروبا .. نابولي يسقط في فخ التعادل أمام كوبنهاجن
خلال أيام .. الزراعة تفاجئ المواطنين بأخبار سارة بسبب رمضان 2026
ما أفضل أعمال شهر شعبان؟.. اغتنمها كما أوصى الرسول بـ11 عبادة
اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة
إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء
بعد قرار الجمارك الجديد .. هل توجد رسوم على الهواتف بأثر رجعي؟
مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟
ترامب : تحركنا الحاسم ضد فنزويلا بسبب فتح السجون ودفع المهاجرين للولايات المتحدة
أرسنال يتقدم على إنتر 2-1 في نهاية الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
ويل سميث يتجول في الأهرامات: عطلة نهاية الأسبوع من مصر.. صور
شوط أول | ريال مدريد يتقدم على موناكو بهدفين في دوري الأبطال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الحمل .. حظك اليوم الأربعاء 21 يناير 2026: تسوية مشاكل العلاقات

برج الحمل
برج الحمل
حياة عبد العزيز

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

من الضروري اليوم تسوية مشاكل العلاقات، ركّز على تقديم أفضل ما لديك في العمل، واحرص أيضاً على اختيار خيارات استثمارية آمنة، قد تظهر بعض المشاكل الصحية البسيطة التي تتطلب عناية.

توقعات برج الحمل صحيا

قد يُعاني بعض كبار السن من اضطرابات في النوم. توخَّ الحذر عند استخدام الدرج. يجب على النساء توخي الحذر عند رفع الأشياء الثقيلة، سيتعافى بعض الأطفال من الحمى الفيروسية، وستكون بصحة جيدة لممارسة الرياضات الخطرة.

توقعات برج الحمل عاطفيا

قد تنشأ بعض الخلافات البسيطة اليوم. تجنب مناقشة المواضيع التي قد تزعج شريكك. قد تواجه أيضًا تحديات تتمثل في تدخل شخص ثالث، قد يكون صديقًا أو قريبًا، يُعدّ النصف الثاني من اليوم وقتًا مناسبًا للتحدث مع الأهل والحصول على موافقتهم على الزواج.

برج الحمل اليوم مهنيا

يُعدّ الجزء الثاني من اليوم مناسبًا لحضور مقابلة عمل، سينجح بعض الطلاب في اجتياز الامتحانات، أما رجال الأعمال العاملون في تجارة الإلكترونيات، والمنتجات الغذائية، والمشروبات، والجلود، والمنسوجات، وقطع غيار السيارات، فسيواجهون صعوبات.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

دوّن قائمة بسيطة بنفقاتك، واحتفظ بخطة لتوفير جزء من أي مبلغ إضافي إذا كنت بحاجة إلى نصيحة، فاسأل شخصًا خبيرًا يهتم لأمرك. تجنب القروض أو الوعود اليوم إلا إذا كانت الشروط واضحة. عادة صغيرة ثابتة ستعزز ثقتك المالية مع مرور الوقت وتقلل من قلقك في المستقبل.

برج الحمل الحمل توقعات برج الحمل حظك اليوم الحمل اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ريهام عاصم

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

نوليا مصطفى

نوليا مصطفى : الراجل بطبيعته ممكن يحب أكتر من واحدة

سامح شكري

لا غنى عنه.. سامح شكري: تقدير أمريكي للدور الإقليمي لمصر

نوليا مصطفى

الانسحاب مش انتصار.. موقف مفاجئ لنوليا مصطفى من الخيانة الزوجية

بالصور

أسهل الطرق لتحضير وصفة الكشكة الخضرا في البيت

طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت

بالأحمر الجذاب .. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية لافتة في عيد ميلادها

إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

فيديو

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد