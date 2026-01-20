مد مهلة استقبال طلبات استصدار تراخيص البناء لاستكمال نسبة 75% من إجمالي مساحة دور السطح

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مذكرة بشأن مد مهلة استقبال طلبات استصدار تراخيص البناء للمسطحات البنائية الناتجة عن استكمال نسبة 75% من إجمالي مسطح دور السطح.

استصدار تراخيص البناء



ونصت الموافقة على أنه يتم استقبال طلبات استصدار تراخيص البناء للمسطحات البنائية بحد أقصى 75% بدور السطح بقطع الأراضي السكنية الصغيرة الواقعة فى نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى نهاية مايو ٢٠٢٦، وبذات الشروط والضوابط الواردة بالقرارات والمكاتبات الصادرة بهذا الشأن، على أن يتم تفويض قطاعات الهيئة بشأن إمكانية مد مدد إضافية مع اخطار أجهزة المدن للعمل بها طبقا للقواعد.