رئيس وزراء بلجيكا: اجتماع غدًا مع ترامب سيكون حاسمًا بعد تجاوز خطوط حمراء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن رئيس وزراء بلجيكا صرح بأن العديد من الخطوط الحمراء قد تم تجاوزها في العلاقات مع الولايات المتحدة.

مستقبل العلاقات

وأكد أن الاجتماع المزمع عقده غدًا مع الرئيس الأمريكي ترامب سيكون حاسمًا لمستقبل العلاقات التي تمتد لأكثر من 80 عامًا بين البلدين.

وأضاف رئيس الوزراء البلجيكي أن بلاده حاولت في الماضي اتخاذ مواقف ترضي البيت الأبيض، إلا أن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة.

وأوضح أنه إذا استمرت أوروبا في التنازل، فإنها ستفقد جزءًا من كرامتها ومكانتها على الساحة الدولية، مشددًا على ضرورة أن تتخذ الدول الأوروبية موقفًا واضحًا وحاسمًا في المستقبل القريب.