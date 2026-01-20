قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار هشام بدوي يستقبل النائب العام لتهنئته برئاسة مجلس النواب
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
ضحك ولعب.. الظهور الأول لصلاح في تدريبات ليفربول بعد أمم أفريقيا؟ |فيديو وصور
توك شو

رئيس وزراء بلجيكا: اجتماع غدًا مع ترامب سيكون حاسمًا بعد تجاوز خطوط حمراء

منار عبد العظيم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن رئيس وزراء بلجيكا صرح بأن العديد من الخطوط الحمراء قد تم تجاوزها في العلاقات مع الولايات المتحدة.

مستقبل العلاقات

 وأكد أن الاجتماع المزمع عقده غدًا مع الرئيس الأمريكي ترامب سيكون حاسمًا لمستقبل العلاقات التي تمتد لأكثر من 80 عامًا بين البلدين.

وأضاف رئيس الوزراء البلجيكي أن بلاده حاولت في الماضي اتخاذ مواقف ترضي البيت الأبيض، إلا أن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة. 

وأوضح أنه إذا استمرت أوروبا في التنازل، فإنها ستفقد جزءًا من كرامتها ومكانتها على الساحة الدولية، مشددًا على ضرورة أن تتخذ الدول الأوروبية موقفًا واضحًا وحاسمًا في المستقبل القريب.

قناة القاهرة الإخبارية رئيس وزراء بلجيكا الرئيس الأمريكي ترامب

