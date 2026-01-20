ماكرون: لن يكون هناك اجتماع قمة لمجموعة السبع غدا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه لن يكون هناك اجتماع قمة لمجموعة السبع غدا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 200% على بعض المنتجات الفرنسية، في خطوة زعم أنها ستدفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها ترامب لحل النزاعات العالمية.

وعندما سأله أحد الصحفيين عن تصريح ماكرون بأنه لن ينضم إلى المجلس، قال ترامب: "هل قال ذلك؟ حسنًا، لا أحد يريده لأنه سيغادر منصبه قريبًا جدًا".

وأضاف ترامب: "سأفرض تعريفة جمركية بنسبة 200% على خموره ونبيذه الشمبانيا، وسينضم".

وذكر مصدر مقرب من ماكرون أمس الاثنين أن فرنسا تعتزم رفض دعوة الانضمام إلى المبادرة في هذه المرحلة.