قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
"من أول تجربة برلمانية تبدأ المسؤولية".. الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا تدريبيًا للنواب الجدد
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف عن تفاصيل خطة إعمار غزة
تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
دعاء الإفطار أول يوم في شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بكلمات تفتح لك أبواب الرزق
الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل
رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند
اعتقالات عقب نهائي أمم إفريقيا.. الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب
إعادة الاعتبار للبعد الإنساني في أماكن العمل | تفاصيل مهمة
الحكومة السورية: أخطرنا الجانب الأمريكي رسميا بنية قسد الانسحاب من محيط مخيم الهول
بيراميدز يتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على الجونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئاسة السورية: التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة وقسد حول مستقبل الحسكة

سوريا
سوريا
هاني حسين

أعلنت الرئاسة السورية عن التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة وقسد حول مستقبل الحسكة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكشفت الرئاسة السورية عن الاتفاق على منح قسد 4 أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليا.

وأكدت الرئاسة السورية أنه في حال إتمام الاتفاق بين الحكومة وقسد لن تدخل القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي وستبقى على الأطراف.

وقالت الرئاسة السورية:| لن توجد أي قوات مسلحة بالقرى الكردية باستثناء  قوات أمن محلية من أبناء المنطقة وفقا للاتفاق".

وأضافت الرئاسة السورية:" مظلوم عبدي سيطرح اسم مرشح من قسد لمنصب مساعد وزير الدفاع ويقترح مرشحا لمنصب محافظ الحسكة".

وتابعت الرئاسة السورية:" مظلوم عبدي سيقترح أسماء لعضوية مجلس الشعب  وقائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية".

سورلايا قسد دمشق مظلوم عبدي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مانشستر سيتي

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

قيادي مستقبل وطن: مشاركة الرئيس السيسي في «دافوس» تؤكد ثقة العالم في الاقتصاد المصري

حازم الجندي

برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تعكس ثقل مصر الدولي

قانون المرور

عقوبة تلويث الطريق بمخلفات أو مواد ضارة بتعديلات المرور الجديدة

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم
ريهام عاصم
ريهام عاصم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد