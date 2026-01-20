الرئاسة السورية: التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة وقسد حول مستقبل الحسكة

أعلنت الرئاسة السورية عن التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة وقسد حول مستقبل الحسكة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكشفت الرئاسة السورية عن الاتفاق على منح قسد 4 أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليا.

وأكدت الرئاسة السورية أنه في حال إتمام الاتفاق بين الحكومة وقسد لن تدخل القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي وستبقى على الأطراف.

وقالت الرئاسة السورية:| لن توجد أي قوات مسلحة بالقرى الكردية باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة وفقا للاتفاق".

وأضافت الرئاسة السورية:" مظلوم عبدي سيطرح اسم مرشح من قسد لمنصب مساعد وزير الدفاع ويقترح مرشحا لمنصب محافظ الحسكة".

وتابعت الرئاسة السورية:" مظلوم عبدي سيقترح أسماء لعضوية مجلس الشعب وقائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية".