مسلسلات رمضان 2026 .. عرض مسلسل علي قد الحب علي قناة cbc

أعلنت قناة cbc، عن عرض مسلسل علي قد الحب من بطولة نيللي كريم، حصريا، علي شاشتها خلال شهر رمضان القادم.

مسلسل علي قد الحب مكون من 30 حلقة، وتدور الاحداث حوا شيف قادم من إيطاليا إلى مصر ليفتتح مطعمه الخاص، إلا أنه يواجه خلال الأحداث العديد من المواقف والتحديات.

مسلسل "على قد الحب" بطولة نيللي كريم، وشريف سلامة أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم، آية سليم، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذي تنتجه شركة S productions للمنتجة سالي والي، في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.