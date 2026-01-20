نسرين طافش: زوجي متواضع وبيهرب من عدسات الكاميرات| خاص

تحدثت الفنانة نشرين طافش عن سعادتها بمشاركة زوجها لها في لحظات نحاجها الخاصة، مؤكدة مع حلول الذكرى الأولى لزواجها أنه “فرفوش" ومتواضع للغاية.



وتابعت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: ربنا يديم المحبة بينا، هو شخص متواضع للغاية وعادة ما يهرب من عدسات الكاميرات، وربنا يرزقنا كل الخير مع بعض.



نسرين طافش حرصت على التواجد في النسخة السادسة من حفل جوى أووردز المقام في العاصمة الرياض، وشهد حضور فني وإعلامي ضخم من العالم العربي.



وشهد الحفل لحظة تكريمية خاصة ضمن جائزة الإنجاز مدى الحياة، حيث كرّم معالي المستشار تركي آل الشيخ الفنان التشكيلي ووزير الثقافة المصري الأسبق فاروق حسني على المسرح، تقديرًا لمسيرته الطويلة وإسهاماته البارزة، في واحدة من أبرز لحظات الأمسية، حيث أشار معالي المستشار إلى أن الجائزة تتشرف في الفنان فاروق حسني، من ناحيته أعرب فاروق عن شكره وتقديره للمملكة وقيادتها، ولمعالي المستشار على التكريم الذي يعتز به ويقدره كثيرًا.