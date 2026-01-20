قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

الأردني يزن عيد يشارك منة شلبي وإياد نصار بطولة مسلسل صحاب الأرض في رمضان 2026

يزن عيد
يزن عيد
أوركيد سامي

بعد نجاحه  في مسلسل "معاوية" في الموسم الرمضاني الماضي، أعلن الممثل الأردني الشاب يزن عيد عن مشاركته في بطولة مسلسل "صحاب الأرض" بجانب كل من النجمة منة شلبي والنجم إياد نصار، ويدور حول قصة حب تنشأ في خضم الحرب على غزة، حيث يتحول الأمل إلى السلاح الأخير، ويصبح البقاء على قيد الحياة شكلًا من أشكال الانتصار.

مسلسل صحاب الأرض، من تأليف عمار صبري، فيما يتولى الإخراج بيتر ميمي، الذي نجح خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ بصمته الخاصة من خلال أعمال أصبحت علامات في الدراما العربية، من بينها ثلاثية الاختيار والحشاشين.

ويشارك في بطولة مسلسل صحاب الأرض نخبة من أبرز النجوم العرب والعالميين، أبرزهم منة شلبي، إياد نصار، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، الأردنية سارة يوسف، الأردني يزن عيد، والممثل الفلطسيني العالمي أدم بكري، وتارا عبود وباقة واسعة من الفنانين من مصر والأردن.
 

يزن عيد

