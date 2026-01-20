التموين: تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز طلبات المواطنين والرد على نواب دوائرهم

في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والأجتماعات الدورية، عقد اليوم الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية الأجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



التواصل السياسي

وجاء ذلك بحضور حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، واحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الدكتور الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه الدكتور الوزير علي الفور إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشآت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي النواب.