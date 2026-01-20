التموين تستعد بخطة شاملة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع خلال رمضان.. فيديو

أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت خلال الفترة الماضية في خفض معدلات التضخم، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، بما أسهم في تحقيق حالة من الاستقرار الملحوظ.

وأوضح العسقلاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الأسواق تشهد استقرارًا كبيرًا في أسعار السلع الأساسية، بالتزامن مع طرح تخفيضات متميزة من خلال المعارض والمنافذ المختلفة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية وتلبية احتياجاتها اليومية.

وأشار إلى أن بعض المحافظات تشهد عروضًا غير مسبوقة، من بينها طرح 3 أسماك بلطي بوزن كيلو جرام بسعر 50 جنيهًا في محافظة الدقهلية، ما يعكس حجم التدخل الحكومي لضبط الأسواق وكبح أي زيادات غير مبررة.

وفي السياق ذاته، لفت رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إلى أن وزارة التموين تستعد لتنفيذ خطة شاملة لتأمين توافر السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك، بما يضمن استقرار الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.

وشدد العسقلاني على أن أي محاولة لرفع أسعار المنتجات في ظل هذه الإجراءات تمثل «مغامرة خاسرة» اقتصاديًا، مؤكدًا أن الدولة توفر بدائل متعددة ومنتجات بأسعار تنافسية لدعم المواطن وحمايته من موجات الغلاء.