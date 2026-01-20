قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا
صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي |الرابط
الهلال الأحمر يعزز مد غزة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 120
الأونروا تحذر من تصعيد خطير.. الاحتلال يهدم مقر الوكالة في القدس
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمركز تسوق في باكستان إلى 26 قتيلا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر الديك غرب سلفيت
الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بشن غارات وإطلاق نار وسط وجنوب قطاع غزة
لخدمة ملايين المواطنين.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل مدينة العاصمة الطبية
حزب العمال الكردستاني التركي : لن نتخلى أبدًا عن أكراد سوريا
حسن الخطيب: مصر تمتلك قدرات طاقة متجددة بـ 1000 جيجاوات وتضاعف عوائد أصولها
بين قيود سيميوني وحلم الهجوم المفتوح.. هل يكون "العنكبوت" هو وريث ليفاندوفسكي في برشلونة؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

التموين تستعد بخطة شاملة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع خلال رمضان.. فيديو

السلع
السلع
البهى عمرو

أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت خلال الفترة الماضية في خفض معدلات التضخم، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، بما أسهم في تحقيق حالة من الاستقرار الملحوظ.

وأوضح العسقلاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الأسواق تشهد استقرارًا كبيرًا في أسعار السلع الأساسية، بالتزامن مع طرح تخفيضات متميزة من خلال المعارض والمنافذ المختلفة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية وتلبية احتياجاتها اليومية.

وأشار إلى أن بعض المحافظات تشهد عروضًا غير مسبوقة، من بينها طرح 3 أسماك بلطي بوزن كيلو جرام بسعر 50 جنيهًا في محافظة الدقهلية، ما يعكس حجم التدخل الحكومي لضبط الأسواق وكبح أي زيادات غير مبررة.

وفي السياق ذاته، لفت رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إلى أن وزارة التموين تستعد لتنفيذ خطة شاملة لتأمين توافر السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك، بما يضمن استقرار الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.

وشدد العسقلاني على أن أي محاولة لرفع أسعار المنتجات في ظل هذه الإجراءات تمثل «مغامرة خاسرة» اقتصاديًا، مؤكدًا أن الدولة توفر بدائل متعددة ومنتجات بأسعار تنافسية لدعم المواطن وحمايته من موجات الغلاء.

التموين شهر رمضان محمود العسقلاني مواطنون ضد الغلاء

