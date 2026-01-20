مسرح نهاد صليحة يستضيف عرضا مسرحيا جديدا 23 يناير

يستضيف مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، عرضًا مسرحيًا جديدًا “لسه فاكر” وذلك يوم الجمعة 23 يناير في تمام الساعة السابعة مساءً، في إطار حرص المسرح على تقديم تجارب فنية معاصرة تلامس القضايا الإنسانية العميقة.

العرض من تأليف الكاتب محمد مرسي، ودراماتورج وإخراج محمد عصام، ويتناول مفهوم الحب بوصفه قيمة إنسانية كبرى، تتجاوز المعنى التقليدي للعاطفة، ليصبح اختيارًا وجوديًا قد يكلّف الإنسان الكثير، لكنه يمنحه في المقابل لحظة صدق خالدة تبقى ذكراها ممتدة طوال العمر.

ويقدّم العرض رؤية مسرحية تعتمد على البعد الإنساني والشعوري، وتطرح تساؤلات حول التضحية، والتمسك بالمشاعر الحقيقية، ومعنى أن يعيش الإنسان لحظة سعادة خالصة مهما كان ثمنها.

ويؤكد القائمون على المسرح أن العرض يأتي ضمن برنامج مسرح نهاد صليحة الهادف إلى دعم الطاقات الإبداعية، وتقديم أعمال مسرحية جادة تعزز من دور المسرح الثقافي والفني.

جدير بالذكر أنه يتوفر جراج آمن للسيارات بجوار المسرح، تسهيلًا على جمهور العرض.