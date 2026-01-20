ليس إرثًا ولا حراما .. الحكم الشرعي لكتابة جزء من الأملاك لابن دون الآخر

كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لكتابة جزء من الأملاك لأحد الأبناء دون الآخر، قائلا: “الميراث يكون بعد الوفاة وليس قبله، ويجوز إعطاء أى شيء يريده الإنسان لأي شخص خلال حياته طالما لا يخالف الشرع”.

وأضاف كمال خلال حواره ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “لو عايز أعطي خلال حياتي لأكتب لابني أو لابنتي أو لزوجتي أو لأخي أو لعمي أي من الممتلكات لأنها ليست من الميراث ، والميراث يكون بعد الوفاة”.

وتابع: “ولكن نحن نقول إنك عندما تريد كتابة شيء لأولادك حاول أن تعدل بينهم من أجل أن لا يكون هناك نفور أو حقد أو حسد”.