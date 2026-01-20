دار الإفتاء ووزارة الثقافة تنفذان ندوة توعوية بمكتبة مصر العامة في مطروح

نفذت دار الإفتاء اليوم رابع فعاليات التعاون المشترك مع وزارة الثقافة عبر انعقاد ندوة توعوية استضافتها مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح.

وجاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على بناء الإنسان، وتعزيز التعاون بين مؤسساتها بما يخدم صالح الوطن والمواطن، وضمن تفعيل البروتوكول الموقع بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الثقافة.

ندوة توعوية مشتركة بين الإفتاء والثقافة بمكتبة مصر العامة في مطروح

انعقدت الندوة تحت عنوان “لقاء مفتوح حول شهر شعبان واستقبال رمضان”، حيث تناولت الجوانب الدينية والفقهية المتعلقة بشهر شعبان وفضل الاستعداد الروحي والعبادي لاستقبال شهر رمضان المبارك، مع فتح باب الأسئلة والنقاش أمام الحضور.

وشارك في الندوة كل من الدكتور أحمد عبدالعظيم أمين الفتوى بدار الإفتاء، والشيخ محمد الإصلابي أمين الفتوى بدار الإفتاء، حيث قدما شرحًا وافيًا حول الموضوع، وأجابا عن تساؤلات الجمهور بما يسهم في تصحيح المفاهيم الدينية وترسيخ الوعي الوسطي المستنير.

وأقيم اللقاء تحت تنسيق أسامة المرسي، مدير مكتبة مصر العامة بمطروح، الذي أكد أهمية هذه الفعاليات في دعم الدور الثقافي والتوعوي للمكتبة، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدينية والثقافية لنشر الوعي وبناء الإنسان المصري.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات المشتركة التي تهدف إلى نشر الثقافة الدينية الصحيحة، وترسيخ القيم المجتمعية، وتعزيز التواصل المباشر بين المؤسسات الدينية والمواطنين.