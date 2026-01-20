من كشف طبي إلى تريند عربي | أول تعليق من طبيب الأطفال صاحب فيديو الرضيع : ما خرج من القلب وصل إلى الملايين

في زمن باتت فيه “التريندات” تُصنع أحيانًا بالتخطيط والحسابات المعقدة، خرج فيديو عفوي لطبيب أطفال مصري ليكسر القاعدة ويخطف قلوب الملايين. فيديو بسيط، بلا إعداد مسبق ولا هدف سوى توثيق لحظة إنسانية داخل عيادة، تحول خلال ساعات إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدة دول عربية، ليؤكد من جديد أن الصدق وحده قادر على الوصول إلى القلوب دون استئذان.

فيديو بلا تخطيط… والنتيجة غير متوقعة

اكد الدكتور محمد سعيد، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن ما حدث لم يكن مخططًا له بأي شكل.

الفيديو كما يصفه كان عفويًا تمامًا، وتم تصويره خلال الكشف على طفل في أيام العيد . يقول الدكتور سعيد إن مثل هذه المواقف تتكرر كثيرًا خلال الأعياد، لكن “ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يظهر المشهد بهذا الشكل الظريف”، مضيفًا أن الصدق هو العامل الأساسي وراء الانتشار الكبير الذي حققه الفيديو.

انتشار واسع في العالم العربي

لم يقتصر صدى الفيديو على مصر فقط، بل تجاوز الحدود سريعًا ليصبح “تريند رقم واحد” في دول المغرب العربي، وعلى رأسها المغرب وتونس والجزائر.

ويوضح الدكتور سعيد أن لديه متابعين كثر على منصة “إنستجرام” من تلك الدول، وهو ما ساهم في الانتشار السريع. الأرقام كانت لافتة؛ إذ حقق الفيديو نحو 3 ملايين مشاهدة خلال يوم ونصف ، وهو رقم يعكس حجم التفاعل الشعبي مع المحتوى الإنساني البسيط.

لحظة داخل العيادة… وتحول مفاجئ

يروي الدكتور محمد سعيد تفاصيل اللحظة التي تم فيها تصوير الفيديو، موضحًا أن الطفل كان مستجيبًا جدًا أثناء الكشف، وهو ما جعله يشعر بإعجاب خاص بالمشهد . عندها قرر رفع الفيديو على صفحة العيادة دون توقع لما سيحدث لاحقًا.

الطفل، بحسب الطبيب، جاء إلى العيادة برفقة والدته وعمته، وكان حضوره في الأساس بسبب متابعة شقيقه الأكبر لدى الدكتور منذ ولادته.

حالة صحية بسيطة… وقلق إنساني

من الناحية الطبية، يوضح الدكتور سعيد أن الطفل كان يعاني من التهاب بسيط في الشعب الهوائية، وهي حالة شائعة ولا تدعو للقلق الكبير. ومع ذلك، يؤكد الطبيب حرصه الشديد وقلقه الإنساني على صحة الطفل، مشيرًا إلى أن هذه كانت الزيارة الثانية له فقط. ويضيف: “الحمد لله تم الكشف عليه ووُصف العلاج اللازم، ونسأل الله له الشفاء التام”. ويعكس حديثه مدى ارتباطه النفسي بمرضاه، خاصة الأطفال.

مسيرة مهنية حافلة بالخبرة

عن سيرته الذاتية، يوضح الدكتور محمد سعيد أنه استشاري أطفال وحديثي ولادة، وشغل سابقًا منصب نائب مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي، إلى جانب عمله مديرًا للعيادات. كما عمل في عدد كبير من المستشفيات داخل مصر. ويعمل حاليًا في عيادته الخاصة بشارع الملك فيصل بمنطقة المريوطية، حيث يركز بشكل أساسي على طب الأطفال وحديثي الولادة، وهو المجال الذي وجد فيه شغفه الحقيقي.

الصدق… لغة يفهمها الأطفال

يؤمن الدكتور سعيد أن الأطفال يمتلكون حسًا فطريًا عاليًا، ويمكنهم الشعور بمن أمامهم بصدق أو توتر. ويقول: “ما يخرج من القلب يصل إلى القلب”، معتبرًا أن الطفل من أكثر الكائنات قدرة على الإحساس بالطاقة الإنسانية المحيطة به. هذا الإيمان انعكس بوضوح في أسلوب تعامله داخل العيادة، والذي ظهر جليًا في الفيديو المتداول.

من حلم العظام إلى عالم الأطفال

يكشف الدكتور محمد سعيد أنه كان يخطط في بداية حياته المهنية للتخصص في جراحة العظام، لكنه استخار الله ووجد راحته النفسية في طب الأطفال. ويؤكد أنه حين يتعامل مع الطفل كأنه ابنه، يجد استجابة مذهلة، وكأن الطفل يفهم كل ما يدور حوله، وهو ما جعله يتمسك بهذا التخصص ويبدع فيه.

في ختام حديثه، يوجه الدكتور محمد سعيد رسالة إنسانية مؤثرة، داعيًا الله أن يشفي جميع الأطفال، خاصة أولئك الذين يمرضون خلال فترات الأعياد. ويشير إلى حياته الأسرية، فهو متزوج ولديه ولدان؛ الأكبر في المرحلة الإعدادية بمدارس دولية، والأصغر في الصف الخامس الابتدائي، ويحلم بأن يصبح طبيب أطفال مثل والده.

قصة الدكتور محمد سعيد ليست مجرد “تريند”، بل نموذج حي يؤكد أن الإنسانية والصدق ما زالا قادرين على صناعة التأثير الحقيقي في زمن السرعة والضجيج.