أخبار التكنولوجيا.. قبل انطلاقه عالميا.. إليك أهم مواصفات هاتف Vivo X200T.. وببطارية ضخمة وأقوى معالج أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد

أبرزهم رامز جلال وإلهام شاهين.. نجوم الفن يستقبلون العام الجديد بتأدية مناسك العمرة |صور
الجمارك توضح تفاصيل قرار إلغاء إعفاء الضريبة على الهواتف المحمولة
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الإفتاء يجيب
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قبل انطلاقه عالميا.. إليك أهم مواصفات هاتف Vivo X200T

بعد أسابيع من التشويق والتسريبات، أكدت شركة فيفو رسميًا موعد إطلاق هاتفها الجديد Vivo X200T . يُعد هذا الهاتف الرائد الجديد ذو السعر المناسب خيارًا اقتصاديًا، إذ يعد بتقديم صور عالية الجودة وأداء قوي. سيتم الكشف عنه  الأسبوع المقبل، وإليكأهم مواصفاته.

ستُعلن شركة فيفو الصينية العملاقة للتكنولوجيا رسميًا عن هاتفها الجديد Vivo X200T في 27 يناير 2026. وبالنظر إلى الملصق الترويجي الرسمي، فقد تم تأكيد توفر الجهاز على موقع Flipkart

ببطارية ضخمة وأقوى معالج .. أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد

أطلقت شركة أوبو هاتف A6 5G، ليأتي مزودًا ببطارية ضخمة، ومعالج ديمينسيت، وشاشة بتردد 120 هرتز، ضمن فئة الهواتف الاقتصادية. بسعر أقل من 200 دولار، يحصل المشترون على اتصال بشبكة الجيل الخامس، ومعيار IP عالي لمقاومة العوامل الجوية، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل. إليكم  التفاصيل.

أناقة لا تقدر بثمن.. هواوي تغزو الأسواق بساعة جديدة مرصعة بالذهب إليك أهم مواصفاته

بدأت شركة هواوي ببيع ساعة Watch  Royal Goldعالميا، لتوسع بذلك تشكيلة ساعاتها الذكية الفاخرة خارج الصين. وقد طُرح هذا الطراز لأول مرة في أواخر عام 2025، ثم أُعلن عن طرحه عالميًا. وينضم الآن إلى طراز Watch Ultimate Design الحالي، الذي يتميز بتصميم أسود وذهبي.

تتميز ساعة هواوي Ultimate Design Royal Gold بتصميمها الأنيق الذي يجمع بين اللونين الأرجواني والذهبي. صُنع هيكل الساعة من معدن سائل أساسه الزركونيوم،

قيمة استثنائية مقابل سعر .. إليك أفضل هاتف ألعاب في 2026

بعد سلسلة من الإعلانات التشويقية ، كشفت شركة مانجمي أخيرًا عن المواصفات الكاملة لجهاز الألعاب المحمول الجديد بوكيت ماكس. وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة إكس.

يعمل جهاز Pocket Max بمعالج كوالكوم Snapdragon 865، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

 يتميز الجهاز بشاشة AMOLED قياس 7 بوصات بدقة 1920 × 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز.
 

