سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة بمشروعات الإسكان بالعلمين وإسنادها لأخرى
أبرزهم رامز جلال وإلهام شاهين.. نجوم الفن يستقبلون العام الجديد بتأدية مناسك العمرة |صور
الجمارك توضح تفاصيل قرار إلغاء إعفاء الضريبة على الهواتف المحمولة
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الإفتاء يجيب
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
لامبورجيني تحطم الأرقام القياسية في 2025 رغم غياب تيميراريو

عزة عاطف

رغم التقلبات الاقتصادية العالمية، والتوترات الجيوسياسية، وارتفاع معدلات التضخم التي شهدها عام 2025، أثبتت شركة لامبورجيني أن سوق السيارات الفاخرة يعمل في "نظام مناخي" مستقل. 

فقد أعلنت العلامة الإيطالية العريقة عن تسجيل أعلى مستوى من التسليمات في تاريخها، مؤكدة نجاح استراتيجيتها في تقديم طرازات تجمع بين الأداء الخارق والتكنولوجيا الهجينة المتطورة، لتواصل تفوقها حتى على الأسماء الكبرى مثل ميتسوبيشي 2026 في جذب فئة النخبة من المستثمرين.

أرقام المبيعات: نمو متواصل لـ 5 سنوات

سلمت لامبورغيني ما مجموعه 10,747 سيارة للعملاء خلال عام 2025، وهو رقم قياسي جديد يتجاوز الرقم المسجل في عام 2024 بـ 60 وحدة. 

وبنظرة أوسع، نجد أن مبيعات الشركة تضاعفت أكثر من 3 مرات في غضون عقد واحد؛ ففي عام 2015 كانت المبيعات تبلغ 3,245 سيارة فقط. هذا النمو الثابت، الذي بدأ في الصعود منذ عام 2020، يعكس الرغبة المتزايدة في امتلاك طرازات حصرية مثل "ريفولتو" و"أوروس إس إي" الهجينة بشكل رصين تمامًا.

التوزيع الجغرافي: تفوق منطقة EMEA

تصدرت منطقة (EMEA) التي تضم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا قائمة الأسواق الأكثر طلبًا، حيث وصلت التسليمات فيها إلى 4,560 سيارة، بزيادة قدرها 8% عن العام السابق. 

وفي المقابل، شهدت منطقة الأمريكتين تراجعًا بنسبة 11% لتسجل 3,347 وحدة، بينما استقر الأداء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (بما في ذلك الصين) عند 2,750 سيارة. 

ساعد هذا التنوع الجغرافي الشركة على الحفاظ على استقرارها العام رغم التحديات التجارية في بعض الأقاليم بشكل فعال تمامًا.

المحركات والابتكار: انتظار طراز “تيميراريو”

المثير للاهتمام أن هذا الرقم القياسي تحقق بالكامل دون بيع نسخة واحدة من طراز “تيميراريو” الجديد، الذي من المتوقع أن يبدأ تسليمه للعملاء في عام 2026. 

وتعتمد لامبورغيني حاليًا على طراز "ريفولتو" الهجين المزود بمحرك (V12) والذي سجل قوائم انتظار تمتد لسنوات، بالإضافة إلى "أوروس إس إي" التي تمثل أول سيارة دفع رباعي هجينة من الشركة. 

إن التحول نحو المحركات الكهربائية الهجينة لم يقلل من جاذبية العلامة، بل أضاف طبقة جديدة من الحداثة التقنية.

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لتعزيز التعاون الثقافي وبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يشهدان جلسة تفاعلية حول استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي والرقمنة والذكاء الاصطناعي

محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يشهدان جلسة تفاعلية حول استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي والرقمنة والذكاء الاصطناعي

لتحقيق استجابات سريعة.. محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

