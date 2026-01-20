رئيس الوزراء: أشكر السيدة انتصار السيسي على رعاية المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر للسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، على قبولها رعاية المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية.

وأشاد مدبولي خلال كلمته في حفل إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بدور الدولة المصرية في وضع التعليم على رأس أولوياتها، مؤكدًا أن التعليم يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

مؤكدا أن الرئيس السيسي وضع التعليم علي أولية ملفات الدولة مشيرا الي أن جميع أجهزة الدولة علي أن لا يتعثر جود طلابنا بسبب اي ظرف طارق يهدد مستقبل الطلاب المتميزين مؤكدا أن هذه الجهود أسفرت عن توقيع اتفاقيات بين التعليم العالي والبنك المركزي