مدبولي لطلاب المبادرة الوطنية لدعم متميزي الجامعات: تبعثون فينا الأمل بمستقبل أفضل
أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب
حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق
من كشف طبي إلى تريند عربي | أول تعليق من طبيب الأطفال صاحب فيديو الرضيع : ما خرج من القلب وصل إلى الملايين
مدبولي يطلق "منحة علماء المستقبل".. لا عائق مادي أمام إبداع الطالب المصري والاستثمار في الشباب أولوية
ننشر توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته الـ36
زيلينسكي: أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة بقيادة ترامب
رئيس الوزراء: أشكر السيدة انتصار السيسي على رعاية المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين
ليس إرثًا ولا حراما .. الحكم الشرعي لكتابة جزء من الأملاك لابن دون الآخر
اختراق إنستجرام .. تسريب بيانات 17 مليون مستخدم
بث مباشر .. أحمد موسى يكشف جدول الرئيس السيسي في منتدى دافوس
جدول أعمال الرئيس السيسي على هامش منتدى «دافوس» غدا
أخبار العالم

بدء سريان وقف إطلاق النار بين دمشق وقسد أربعة أيام

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء اليوم الثلاثاء، بدء سريان وقف إطلاق النار في جميع قطاعات الجيش السوري اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً، وذلك لمدة أربعة أيام، تنفيذاً للتفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).

وأكدت الوزارة في بيانها أن القرار يأتي «التزاماً بالتفاهمات المعلنة وحرصاً على إنجاح الجهود الوطنية المبذولة»، مشددة على أن الجيش السوري «سيبقى درع الشعب السوري بكافة أطيافه، وبما يحافظ على أمن واستقرار المجتمع السوري».

ويأتي هذا الإعلان عقب بيان صادر عن الرئاسة السورية، أفاد بالتوصل إلى تفاهم مشترك مع «قسد» حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة. وأوضحت الرئاسة أنه تم منح «قسد» مهلة أربعة أيام للتشاور من أجل إعداد خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً، على أن تبقى القوات السورية على أطراف مدينتي الحسكة والقامشلي في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، مع مناقشة الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لاحقاً.

وبحسب البيان، لن تدخل القوات العسكرية السورية القرى الكردية، ولن تتواجد فيها أي قوات مسلحة باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة. 

كما أشار إلى أن قائد «قسد» مظلوم عبدي سيطرح مرشحاً لمنصب مساعد وزير الدفاع، وآخر لمنصب محافظ الحسكة، إضافة إلى أسماء لتمثيل المنطقة في مجلس الشعب وقوائم للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة.

وأكدت الرئاسة أن الطرفين اتفقا على دمج جميع القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ«قسد» ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب دمج المؤسسات المدنية ضمن هيكل الحكومة السورية، مع استمرار النقاشات حول آليات التنفيذ التفصيلية.

 كما شددت على تنفيذ المرسوم رقم 13 المتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية وحقوق المواطنة للكرد، في إطار «الالتزام ببناء سوريا موحدة تقوم على الشراكة الوطنية وضمان الحقوق لجميع مكوناتها».

ويأتي هذا التفاهم بعد ساعات من تطورات متسارعة شهدتها الساحة السورية، أعقبت توتراً كاد يؤدي إلى انهيار الاتفاق، على خلفية حوادث وصفت بـ«الانتقامية» وتبادل للاتهامات بين الطرفين، تزامناً مع دعوات كردية لإعلان النفير العام، قبل أن يُعلن عن وقف شامل لإطلاق النار وبدء تنفيذ التفاهم الجديد.

وزارة الدفاع السورية الجيش السوري الحكومة السورية قوات سوريا الديمقراطية قسد وقف شامل لإطلاق النار

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ترامب

ترامب يشارك في إحاطة صحفية بالبيت الأبيض بمناسبة مرور عام على تنصيبه لولاية ثانية

لقاء رئيس البرلمان العربي ورئيس البرلمان المصري

اليماحي: دول المنطقة والعالم أجمع تدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتق مصر

منتدى دافوس

دبلوماسي روسي: تصريح واحد لترامب دفع زيلينسكي إلى هامش منتدى دافوس

بالصور

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

