مسئول سابق في الناتو: ترامب جاد بشأن جرينلاند والأوروبيون عاجزون عن الرد

قال نيكولاس ويليامز، المسؤول السابق في حلف الناتو، إن أولويات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتدى دافوس تتركز على ملفات الشرق الأوسط، في حين ينصب اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قضية جرينلاند، وتأتي محاولات تحقيق السلام في أوكرانيا في المرتبة الثانية.

وأوضح ويليامز، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية،، أن التحدي مع ترامب يكمن في تنقله السريع بين القضايا، وغياب الفريق المتخصص والخبرة الكافية لمعالجة الملفات المعقدة جميعها، ما يعني أن النتائج المتوقعة لأي زعيم آخر، لن تكون مرضية بشكل كامل.

وتطرق ويليامز إلى ملف جرينلاند، التي وصفها المحللون بـ "قطعة الشطرنج المتنازع عليها في القطب الشمالي"، موضحاً أن بعض الخبراء يرون أن ترامب قد يرفع سقف مطالبه للوصول إلى صفقة، كما يفعل عادة، لكن يبدو هذه المرة أنه جاد بشأن الحصول على نفوذ أو حيازة جزيرة جرينلاند بطريقة أو بأخرى.

وأضاف أن الأوروبيين يواجهون صعوبة في الرد على هذا الخطاب، مع رغبتهم في تجنب أي تدخل عسكري مهما كلف الأمر، وهو ما يطرح تحديات كبيرة أمام صياغة موقف موحد وفعال في حال أصر ترامب على أجندته.