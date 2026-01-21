قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«حرب تكسير عظام» بين ترامب وأوروبا وآسيا.. وخبير: المنتدى الدولي في مواجهة التحديات ومصر دولة محورية
كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة
رحلة ليلية مُثيرة .. ترامب ينطلق إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس
في اتصال هاتفي .. أردوغان يشكر ترامب على المشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة
تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا
مسئول سابق في الناتو: ترامب جاد بشأن جرينلاند والأوروبيون عاجزون عن الرد
أفضل الأعمال في شهر شعبان.. انتهز الفرصة ولا تفوتها
مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي لـ الحكومة اليوم
أبعاد إنسانية واجتماعية.. محسن محيي الدين يكشف عن دوره في مسلسل «2 قهوة» | فيديو
42 % طاقة متجددة بحلول 2030.. مصر تستعرض استراتيجيتها الوطنية للطاقة
اليوم .. استمرار حجز وحدات مشروعات مصر العقارية | لا تفوّت فرصتك واعرف التفاصيل
توك شو

مسئول سابق في الناتو: ترامب جاد بشأن جرينلاند والأوروبيون عاجزون عن الرد

ترامب
ترامب
هاني حسين

قال نيكولاس ويليامز، المسؤول السابق في حلف الناتو، إن أولويات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتدى دافوس تتركز على ملفات الشرق الأوسط، في حين ينصب اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قضية جرينلاند، وتأتي محاولات تحقيق السلام في أوكرانيا في المرتبة الثانية.

وأوضح ويليامز، خلال مداخلة  على قناة القاهرة الإخبارية،، أن التحدي مع ترامب يكمن في تنقله السريع بين القضايا، وغياب الفريق المتخصص والخبرة الكافية لمعالجة الملفات المعقدة جميعها، ما يعني أن النتائج المتوقعة لأي زعيم آخر، لن تكون مرضية بشكل كامل.

وتطرق ويليامز إلى ملف جرينلاند، التي وصفها المحللون بـ "قطعة الشطرنج المتنازع عليها في القطب الشمالي"، موضحاً أن بعض الخبراء يرون أن ترامب قد يرفع سقف مطالبه للوصول إلى صفقة، كما يفعل عادة، لكن يبدو هذه المرة أنه جاد بشأن الحصول على نفوذ أو حيازة جزيرة جرينلاند بطريقة أو بأخرى.

وأضاف أن الأوروبيين يواجهون صعوبة في الرد على هذا الخطاب، مع رغبتهم في تجنب أي تدخل عسكري مهما كلف الأمر، وهو ما يطرح تحديات كبيرة أمام صياغة موقف موحد وفعال في حال أصر ترامب على أجندته.

