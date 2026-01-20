قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرزهم رامز جلال وإلهام شاهين.. نجوم الفن يستقبلون العام الجديد بتأدية مناسك العمرة |صور
الجمارك توضح تفاصيل قرار إلغاء إعفاء الضريبة على الهواتف المحمولة
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الإفتاء يجيب
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
أخبار العالم

ترامب يثير الجدل بصورة تظهر جرينلاند "أرضا أمريكية"

صورة تظهر جرينلاند "أرضا أمريكية"
صورة تظهر جرينلاند "أرضا أمريكية"

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة جديدة من الجدل، بعدما نشر، اليوم الثلاثاء، صورة تتظهر جزيرة جرينلاند على أنها "أرض أميركية"، في خطوة تتزامن مع استمرار تصريحاته الداعية إلى ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة.

وظهرت في الصورة، التي نشرها ترامب عبر منصته «تروث سوشيال»، ملامح رمزية لسيطرة أمريكية مزعومة، حيث بدا ترامب في المقدمة وهو يحمل العلم الأمريكي، وخلفه نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو. كما تضمنت الصورة لافتة كتب عليها: «جرينلاند.. الأراضي الأمريكية… تأسست عام 2026».

ويأتي ذلك في وقت يكرر فيه ترامب تأكيده أن بلاده «تحتاج إلى جرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي»، معتبراً أن الجزيرة «ضرورية لبناء القبة الذهبية»، في إشارة إلى مشاريع دفاعية مستقبلية.

وعلى صعيد دبلوماسي، لم تسفر الاجتماعات الأخيرة في واشنطن بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والدنمارك وجرينلاند عن تهدئة التوتر، إذ أقر المجتمعون بأن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة، مؤكدين أن «رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على جرينلاند باتت واضحة».

وتعد جرينلاند، التي تتبع لمملكة الدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، أكبر جزيرة في العالم، وتحتل موقععا استراتيجيًا في القطب الشمالي، الذي تزداد أهميته مع ذوبان الجليد بفعل التغير المناخي وفتح مسارات تجارية جديدة.

وتقع الجزيرة، وهي إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك إلى جانب جزر فارو، على مسافة تزيد على 2900 كيلومتر من الأراضي الدنماركية، ما يجعلها محورًا دائمًا للتنافس الجيوسياسي في المنطقة القطبية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جزيرة جرينلاند العلم الأمريكي جرينلاند أرض أمريكية الدنمارك

