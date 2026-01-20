الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي

قالت وزارة الخارجية الإماراتية، الثلاثاء، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، قبل دعوة الولايات المتحدة للانضمام إلى مجلس السلام.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن قرار الإمارات يعكس أهمية التنفيذ الكامل لخطة السلام المكونة من 20 بندا، والتي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تُعدّ أساسية لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما أبرز عبد الله بن زايد، مجددًا ثقة الإمارات في قيادة ترامب والتزامه بالسلام العالمي، والذي تجسد في الاتفاقيات الإبراهيمية التاريخية.

وأردف أيضا على استعداد الإمارات للمساهمة الفعالة في مهمة مجلس السلام، ودعم التعاون والاستقرار والازدهار للجميع.