الصحة تستعد لـ ضم المنيا إلى منظومة التأمين الشامل
المستشار هشام بدوي يستقبل النائب العام لتهنئته برئاسة مجلس النواب
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
أخبار العالم

لافروف يسخر من إنجلترا.. يجب عدم تسميتها مرة أخرى ببريطانيا العظمي

لافروف
لافروف
محمد على

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه ينبغي التوقف عن تسمية بريطانيا ببريطانيا العظمى، لأنها الدولة الوحيدة في العالم التي تُطلق على نفسها رسمياً اسم "العظيمة".

وأضاف لافروف للصحفيين، متحدثاً عن الاستعمار عقب تصريحاته بشأن جرينلاند: “أعتقد أن بريطانيا يجب أن تُسمى ببساطة بريطانيا، لأن 'بريطانيا العظمى' هي المثال الوحيد لدولة تُطلق على نفسها اسم ‘العظيمةوجهت المتحدثة باسمه سؤالاً إلى إيفور بينيت، مراسل قناة سكاي نيوز البريطانية. قال لافروف: "لا أقصد الإساءة".

وأضاف لافروف أن مثالاً آخر على دولة أطلقت على نفسها لقب "العظيمة" هو "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى" بقيادة معمر القذافي.

"لكنها لم تعد موجودة".

تُعرف المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية عادةً باسم "فيليكوبريتانيا"، أي بريطانيا العظمى، باللغة الروسية.

وبينما تسعى الولايات المتحدة، بقيادة دونالد ترامب، إلى إعادة ضبط العلاقات مع موسكو والتوسط في السلام بين روسيا وأوكرانيا، مُنحت بريطانيا صفة العدو الأول لروسيا.

على التلفزيون الروسي الرسمي، يُصوَّر مصطلح "بريطانيا الغادرة"، وهو مصطلح يستخدمه مذيعو الأخبار بكثرة، على أنه قوة استخباراتية عالمية متآمرة تتدخل من وراء الكواليس من واشنطن إلى إيران في محاولة خبيثة لتقويض المصالح الروسية في جميع أنحاء العالم.

وتقول بريطانيا إن روسيا تُشكل تهديدًا لأوروبا. وفي خضم الحرب في أوكرانيا، تبادلت روسيا والغرب الاتهامات مرارًا بشن حملات تجسس مكثفة لم يشهدها العالم منذ ذروة الحرب الباردة.

لافروف الرئيس الروسي تسمية بريطانيا بريطانيا العظمى الولايات المتحدة الأمريكية ترامب روسيا وأوكرانيا تجسس إنجلترا

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

الفنان سعيد مختار

قرار عاجل بشأن المتهم بـ.قتل الفنان مختار سعيد

المتهم

إحالة مقاول سحل وضرب زوجته في البراجيل للمحاكمة

الواقعة

صفحات الجماعة الإرهـ ابية تروج فيديو لتعدي شخص على سيدة.. ومصدر أمني يكشف الحقيقة

بالصور

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم
ريهام عاصم
ريهام عاصم

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

