قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه ينبغي التوقف عن تسمية بريطانيا ببريطانيا العظمى، لأنها الدولة الوحيدة في العالم التي تُطلق على نفسها رسمياً اسم "العظيمة".

وأضاف لافروف للصحفيين، متحدثاً عن الاستعمار عقب تصريحاته بشأن جرينلاند: “أعتقد أن بريطانيا يجب أن تُسمى ببساطة بريطانيا، لأن 'بريطانيا العظمى' هي المثال الوحيد لدولة تُطلق على نفسها اسم ‘العظيمةوجهت المتحدثة باسمه سؤالاً إلى إيفور بينيت، مراسل قناة سكاي نيوز البريطانية. قال لافروف: "لا أقصد الإساءة".

وأضاف لافروف أن مثالاً آخر على دولة أطلقت على نفسها لقب "العظيمة" هو "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى" بقيادة معمر القذافي.

"لكنها لم تعد موجودة".

تُعرف المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية عادةً باسم "فيليكوبريتانيا"، أي بريطانيا العظمى، باللغة الروسية.

وبينما تسعى الولايات المتحدة، بقيادة دونالد ترامب، إلى إعادة ضبط العلاقات مع موسكو والتوسط في السلام بين روسيا وأوكرانيا، مُنحت بريطانيا صفة العدو الأول لروسيا.

على التلفزيون الروسي الرسمي، يُصوَّر مصطلح "بريطانيا الغادرة"، وهو مصطلح يستخدمه مذيعو الأخبار بكثرة، على أنه قوة استخباراتية عالمية متآمرة تتدخل من وراء الكواليس من واشنطن إلى إيران في محاولة خبيثة لتقويض المصالح الروسية في جميع أنحاء العالم.

وتقول بريطانيا إن روسيا تُشكل تهديدًا لأوروبا. وفي خضم الحرب في أوكرانيا، تبادلت روسيا والغرب الاتهامات مرارًا بشن حملات تجسس مكثفة لم يشهدها العالم منذ ذروة الحرب الباردة.