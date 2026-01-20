دبلوماسي روسي: تصريح واحد لترامب دفع زيلينسكي إلى هامش منتدى دافوس

قال السفير المتجول لوزارة الخارجية الروسية المعني بقضايا أوكرانيا، روديون ميروشنيك، إن تصريحا واحدا للرئيس الأميركي دونالد ترامب دفع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وأوضح ميروشنيك أنه لم تكن هناك أي مشكلات تواجه أوكرانيا أو الشعب الأوكراني من شأنها أن تمنع زيلينسكي من الإسراع إلى دافوس لو أتيحت له فرصة اللقاء بالرئيس الأميركي، وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن زيلينسكي وداعميه "بذلوا جهودا كبيرة لتنظيم" ما وصفه "بعرض فردي" له في دافوس، إلا أن "تصريحا واحدا لترامب قلب أجندة المنتدى رأسا على عقب".

وأشار ميروشنيك إلى أن ترامب أوصى الأوروبيين بالتركيز على الملف الأوكراني والابتعاد عن قضية جرينلاند، مما أدى، على حد قوله، إلى نقل الملف الأوكراني إلى هامش جدول أعمال المنتدى.