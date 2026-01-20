مرصد جدة: هلال شهر شعبان يظهر مساء اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

أكد مرصد جدة الفلكي أن هلال شهر شعبان سيظهر مساء اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 بعد غروب الشمس، منخفضاً نحو الأفق الجنوبي الغربي، في مشهد جميل يوفر فرصة مثالية للرصد والتصوير في مختلف أنحاء الوطن العربي.

وأوضح المرصد أن القمر وصل إلى مرحلة الاقتران المركزي يوم الأحد 29 رجب 1447هـ، الموافق 18 يناير 2026، عند الساعة 10:51 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهي اللحظة التي ينتقل فيها القمر من غرب الشمس إلى شرقها إيذاناً ببداية شهر قمري جديد.

وأشار إلى أن ابتعاد القمر عن وهج الشمس يجعل رؤيته بالعين المجردة أكثر وضوحا مقارنة بالليلة الماضية، مع توقع زيادة ارتفاعه تدريجيًا في الأيام المقبلة مع تزايد الجزء المضاء منه. كما يمكن لعشاق الفلك ملاحظة ظاهرة "نور الأرض"، حيث ينعكس ضوء الشمس عن كوكب الأرض ليضيء الجزء غير المضاء من القمر بوهج خافت.

وأضاف المرصد أن حركة القمر نحو الشرق في مداره حول الأرض تجعل موقعه الظاهري في السماء يتغير يوميًا، ما يجعله مرشدًا طبيعيًا لتحديد مواقع النجوم والكواكب.

وأكد أن هذه الليلة تمثل فرصة ذهبية لهواة الرصد الفلكي لمتابعة القمر واستكشاف الأجرام السماوية الخافتة بعيدًا عن وهج السماء، والاستمتاع بمشهد الهلال الذي يرشدنا في رحلتنا عبر السماء.

كما دعا المرصد العائلات إلى اعتبار هذه الأمسية مناسبة خاصة للأطفال، لمشاهدتهم هلال شعبان بالعين المجردة في ليلة شتوية باردة، ليكون لقاء مع القمر يحمل في نوره هدوء شهر رمضان المبارك، ويغرس في نفوس الأطفال حب التأمل والفضول العلمي، محولًا لحظة الرصد إلى ذكرى جميلة تجمع بين العلم والمتعة وروح الاكتشاف.