كلوب بروج يكتسح كيرات برباعية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق كلوب بروج البلجيكي فوزًا عريضًا على حساب نظيره كيرات الكازاخستاني، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا لفريق كلوب بروج، حيث افتتح أليكسندر ستانكوفيتش التسجيل في الدقيقة 32، قبل أن يضيف فاناكين الهدف الثاني بعد ست دقائق فقط، وتحديدًا في الدقيقة 38. وفي الشوط الثاني، واصل الفريق البلجيكي سيطرته، ليحرز فرمانت الهدف الثالث في الدقيقة 74، ثم اختتم براندون ميشيل الرباعية في الدقيقة 84.

وفي الوقت بدل الضائع، نجح أديليت ساديبيكوف في تسجيل هدف كيرات الوحيد عند الدقيقة 92، لتنتهي المباراة بفوز كلوب بروج بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، رفع كلوب بروج رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثالث والعشرين في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، فيما تذيل كيرات الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.