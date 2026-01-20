ضبط عيادة غير مرخصة ببلقاس تقدم علاجا غير معتمد تحت مسمى الأكسجين النشط

كثّفت مديرية الصحة بالدقهلية من حملاتها التفتيشية على العيادات والمراكز العلاجية بمختلف مراكز المحافظة، حفاظًا على صحة المواطنين والتصدي لأي ممارسات طبية غير مرخصة أو مضللة.

وأسفرت إحدى الحملات بمدينة بلقاس عن ضبط عيادة غير مرخصة تقوم بتقديم خدمات علاجية غير معتمدة أو مصرح بها من وزارة الصحة، تحت مسمى ما يُعرف بـ«العلاج بالأكسجين النشط» عن طريق الحقن، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الطبي. وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير المحاضر بقسم شرطة بلقاس، وتنفيذ قرار الغلق الصادر بحق المنشأة المخالفة.

وأكد الدكتور محمد فؤاد أن مصطلح «العلاج بالأكسجين النشط» يُستخدم كثيرًا في الإعلانات بغرض الترويج وجذب المرضى، إلا أنه طبيًا وقانونيًا في مصر يُعد مصطلحًا غير معتمد من وزارة الصحة المصرية، ولا توجد بروتوكولات علاجية رسمية أو موافقات تتيح استخدامه بهذه الصورة داخل المنشآت الطبية. وشدد على أن تقديم أي خدمة علاجية خارج الإطار المعتمد يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين ويُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.



وأشار إلى أن حملات التفتيش مستمرة تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي منشأة تعمل دون ترخيص أو تروج لعلاجات وهمية أو غير معترف بها، موضحًا أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو حماية المرضى وضمان تقديم خدمة طبية آمنة وفق المعايير العلمية والقانونية المعتمدة.

وجددت مديرية الصحة مناشدتها للمواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، وضرورة التأكد من تراخيص المنشآت الطبية والأطباء القائمين على تقديم الخدمة، مع الإبلاغ الفوري عنها.