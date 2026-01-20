قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

مصر تستهدف 23 سوقاً رئيسياً و25 ثانوياً للجذب السياحي.. نواب: لابد من تحسين الخدمات المقدمة فى المطارات

وزير السياحة و الآثار
وزير السياحة و الآثار
معتز الخصوصي

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

نائبة تطالب بالاستمرار في تطوير وتوسعة المطارات لزيادة الطاقة الاستيعابية للسائحين

برلماني: السياحة حجر الزاوية لحصول مصر على العملة الصعبة
 

أشاد عدد من النواب بتصريحات وزير السياحة بشأن أن الاستراتيجية الترويجية ترتكز على استهداف 23 سوقاً رئيسياً و25 ثانوياً ، هو اتجاه جيد وندعمه بشدة ، و طالبوا بضرورة  الاستمرار في تطوير وتوسعة المطارات لزيادة الطاقة الاستيعابية للسائحين.

في البداية أكدت النائبة نورا علي، عضو لجنة الإعلام والثقافة والاثار بمجلس النواب ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب السابق على ضرورة الاستمرار في تطوير وتوسعة المطارات لزيادة الطاقة الاستيعابية للسائحين، وتحديث الأسطول الجوي من خلال تدريب العاملين بشكل دورى على أحدث تقنيات الأمان لضمان تقديم خدمات حديثة وآمنة للمسافرين وتزويده بطائرات حديثة ذات كفاءة عالية واستهلاك منخفض للوقود، وتوسيع شبكة خطوطه بما يستوعب الزيادة فى الحركة الجوية، والسياحة.

وطالبت علي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات إدارة وتشغيل الخدمات داخل المطارات مع الحفاظ على ملكية الدولة للبنية التحتية الرئيسية، وكذلك بما يضمن بقاء المطارات تحت السيطرة الوطنية الكاملة وعدم المساس بالسيادة أو التأثير على أمن المطارات.

وأشارت عضو لجنة الإعلام والثقافة والاثار بمجلس النواب ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب السابق إلى أن العمل على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة فى المطارات المصرية، والإحلال والتجديد للسيور ومنظومة نقل الحقائب، وتسهيل إجراءات السفر والوصول وإنهائها فى وقت يسير، مع سد العجز فى العاملين فى منظومة نقل الحقائب من العمالة الموجودة حاليا، وتوفير مناطق انتظار مريحة ومجهزة بواى فاى مجانى، وزيادة عدد الشاشات الرقمية لعرض مواعيد الرحلات وتحديثها بشكل لحظى وتوفير تطبيق للمطار يحتوى على كل المعلومات اللازمة مثل المواعيد والخدمات.

واختتمت: كما يجب العمل على ضرورة تطوير أنظمة تتبع الأمتعة من خلال تركيب أنظمة تتبع أو باركود محدثة لمراقبة حركة الأمتعة والتوسع فى استخدام التطبيق الإلكترونى، بما يمكن المسافرين من تتبع أمتعتهم، وضرورة تحديث سياسات التعويض من خلال وضع سياسة تعويض عادلة وواضحة للمسافرين عند فقد الأمتعة وتعويض المسافر خلال فترة زمنية قصيرة بناءً على قيمة الأمتعة، وذلك وفقا للقواعد الدولية المنظمة.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، إن السياحة تعتبر حجر الزاوية لحصول مصر على العملة الصعبة ، مشيرا إلى أن الدولة تحشد كل أجهزتها من أجل زيادة الدخل القومي من السياحة بجانب قناة السويس.

وأشار عبد النظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تصريحات وزير السياحة بشأن أن الاستراتيجية الترويجية ترتكز على استهداف 23 سوقاً رئيسياً و25 ثانوياً ، هو اتجاه جيد وندعمه بشدة.

وكان قد ترأس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بسامح فوزي لانضمامه لعضوية المجلس، مقدماً له التهنئة على توليه رئاسة سلطة الطيران المدني المصري، ومتمنياً له دوام التوفيق والسداد.

كما حرص على تقديم التهنئة للدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال تخصص التسويق، متمنياً له المزيد من النجاح والتوفيق.

وزير السياحة والآثار 

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أحمد يوسف عرضاً شرح خلاله ما تم تحقيقه في خطة التنشيط السياحي خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، ومقارنته بالعام المالي السابق، وذلك في ضوء الاستراتيجية الترويجية المتكاملة للهيئة والتي ترتكز على استهداف 23 سوقاً رئيسياً و25 سوقاً ثانوياً، وتقديم أنشطة ترويجية خارجية مهنية (B2B) وجماهيرية (B2C)، إلى جانب الأنشطة الترويجية المحلية.

وقد شاركت الهيئة خلال هذه الفترة في 14 معرضاً سياحياً دولياً وفقاً للخطة المعتمدة من مجلس الإدارة في هذا الشأن، ونفذت 77 حملة دعائية مشتركة مع كبرى شركات ومنظمي الرحلات السياحية، إلى جانب تنفيذ 93 رحلة تعريفية تضمنت 17 رحلة لعدد من شركاء المهنة الدوليين، و14 رحلة للإعلاميين، و13 رحلة للمؤثرين والمدونين شارك فيها 79 مؤثراً وصانع محتوى، فضلاً عن تنظيم 12 قافلة سياحية. كما قامت برعاية 80 حدثاً داخلياً، وتنفيذ 51 نشاطاً لرفع الوعي السياحي، إلى جانب إنتاج محتوى دعائي متنوع.

وفيما يتعلق بالأنشطة المهنية داخل وخارج مصر، تم تنفيذ 18 نشاطاً مهنياً، من بينها تنظيم مؤتمرات وورش عمل، والمشاركة في عدد من الفعاليات الدولية والمحلية الهامة، مع تحقيق مستوى تمثيل مرتفع، بجانب استضافة مصر لعدد من الاجتماعات الهامة لكبرى شركات ومنظمي الرحلات السياحية الدوليين مثل RTK وBest Reisen.

